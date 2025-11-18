洪佩瑜錄音哭到要清場 情緒大崩潰難以收拾
洪佩瑜推出最新主打歌〈完整〉MV，由蔡旻佑譜出的抓耳旋律、以及廖文強誠實如自白的歌詞，配唱時這首歌宛如深水炸彈，讓她哭到請求必須清場，獨自面對、消化自己的情緒，製作人陳建騏選擇以事過境遷的視角，透過明亮的編曲與歌者勇敢的歌聲，去喚醒人們內心最深處，還沒有辦法丟掉的最後一個紙箱。
動情落淚不只是在錄音室，拍攝MV時洪佩瑜一個人在房子裡獨演，更是情緒演技大爆發，竟然哭到難以收拾，好奇是什麼片刻與事情觸動了，導致潰湜不能自已？她形容：「在那個瞬間好像對於魚刺存在的借代有了更深的感觸。不是想到特定的事情，而是在一個日常的場景去凝視不經意在生活中扎入身體的不適感，選擇經驗、最後自己解決掉那個不適感的過程，好像無限放大了情緒的表現，回想起來覺得很有趣。」
MV首次跟最能把女歌手拍得漂亮的金獎導演黃中平合作，是否有覺得自己在導演的鏡頭下，有美出新高度？她笑回：「因為知道導演是專業美的守護者，更多時候是交付給導演去拿捏的，現場的每一個人對於畫面的呈現也都很在同一個思考上，所以過程中我沒有想太多怎麼變漂亮，反而是投入在導演分享的那個狀態裡，覺得就會長出不一樣的自己這樣！ 」
〈完整〉是廖文強2021年經歷喪父之痛後完成的一首歌詞，之後交給好友蔡旻佑譜曲，經由版權公司丟個幾位歌手，最後也沒有使用，一直到今年洪佩瑜第二張專輯《開》決定收錄後，成為洪佩瑜壓軸主打歌。廖文強表示：「當初寫完後，我跟旻佑都很喜歡，但一直覺得這首歌很私人，可能要活得內心很多小劇場才能聽得懂我們說的事，直到接到佩瑜收歌訊息，丟給他們，最後決定收錄，還成為主打歌，我想它是找到它最好的歸屬了吧！」
