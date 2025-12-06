洪佩瑜開唱大驚喜！全場一片黑長達12分鐘 小巨蛋史上第一人

記者鄭尹翔／台北報導

金曲、金馬「雙金」歌手洪佩瑜12月6日首度攻入台北流行音樂中心，舉辦大型售票專場「開」演唱會，吸引4000名樂迷進場。整場最具標誌性的亮點，是她打造的獨家「全場關燈儀式」——在一聲指令下，舞台、觀眾席、所有角落瞬間陷入漆黑，讓北流化為一座巨型黑洞，僅存她最純粹、最無所遁形的歌聲。洪佩瑜在這樣的全暗場域中演唱〈Strange〉、〈躲貓貓〉、〈Passenger Side〉，樂迷屏息聆聽，彷彿進入一場感官剝離的深度體驗。她也透露這段演出其實是她的私心：「在黑暗裡，反而覺得心更貼近。希望大家能聽見最真實的我。」

廣告 廣告

。

洪佩瑜舉辦演唱會。（圖/／KKLIVE x何樂音樂）

洪佩瑜舉辦演唱會。（圖/／KKLIVE x何樂音樂）

洪佩瑜舉辦演唱會。（圖/／KKLIVE x何樂音樂）

演唱會以多重宇宙主題開場，洪佩瑜從兩層樓高升降台登場，身穿珍珠打造的米白色百變馬甲造型，氣場全開，串起20分鐘歌舞秀。當燈光在「關燈儀式」後重新亮起，她接唱蔡健雅〈夜盲症〉，象徵走出黑暗、重新擁抱舞台的自己。整場演出融合舞台劇、舞蹈與LIVE歌唱能量，從〈一哄而散〉的戲劇式換景、〈三輩子〉與〈不在一起就不會分開〉的音樂劇層次，到經典成名曲〈踮起腳尖愛〉，層層堆疊出她13年的音樂心路。

來自高雄的她，也在這夜唱給「家」——以金馬獎最佳原創歌曲〈同款〉獻給身為理髮師的母親，並翻唱江蕙〈落雨聲〉寄託思鄉。壓軸曲〈明室〉前，她深情告白：「小小的明室一路擴充到這裡，我是幸運也是幸福的人。」安可時以〈無慣例的早晨〉為自己與樂迷送上祝福，為首攻北流劃下發亮句點

更多三立新聞網報導

朱孝天真的掰掰了！F3新歌找2大咖助陣 超大面子請周杰倫、五月天阿信

鍾明軒消失10天找不到人！手機訊息全失聯 最後發文盼能找到下一步

粿粿偷吃王子！離婚范姜彥豐超驚人金額曝光 雙方協議條件疑外流

羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係

