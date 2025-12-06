洪佩瑜開唱一片漆黑！長達12分鐘史無前例

洪佩瑜6日在北流舉辦演唱會。KKLIVE x何樂音樂提供

金曲、金馬「雙金」實力歌手洪佩瑜今（6日）首度站上台北流行音樂中心，舉辦大型售票專場 「開」演唱會，吸引4000名樂迷進場支持。她大膽設計全新概念的「全場關燈儀式」，讓北流瞬間陷入徹底黑暗，建構前所未有的沉浸式舞台體驗。

今晚演出最具標誌性的亮點，是她打造的獨家「全場關燈儀式」，在一聲指令下，舞台、觀眾席、天花板燈光全數熄滅，現場化作一個巨大黑洞，只剩她的聲線在空間中震盪。洪佩瑜在全黑的環境中，一連演唱〈Strange〉、〈躲貓貓〉、〈Passenger Side〉，樂迷全場屏息，彷彿進入純聲音引導的深度宇宙。

她坦言這段演出是自己的私心：「在黑暗裡反而覺得心與大家更貼近，希望你們能聽見最真實的我。」今晚演出以「多重宇宙」為主題揭幕，洪佩瑜從兩層樓高升降台亮相，身穿以珍珠打造的米白色馬甲造型，銜接20分鐘歌舞秀火力全開。

當全場關燈儀式結束、燈光再度亮起，她接唱蔡健雅〈夜盲症〉，象徵走出黑暗、重新擁抱自己與舞台。整場演出融合舞台劇調度、舞蹈元素與LIVE 演唱層次，從〈一哄而散〉的戲劇式換景、〈三輩子〉與〈不在一起就不會分開〉的音樂劇段落，到成名曲〈踮起腳尖愛〉，完整呈現她13年的音樂軌跡。

此外，洪佩瑜也以金馬獎最佳原創歌曲〈同款〉專唱給身為理髮師的母親，更翻唱江蕙經典〈落雨聲〉，將思鄉情緒溫柔送進全場。壓軸曲〈明室〉前，她感性告白：「小小的明室一路擴充到這裡，我是幸運也是幸福的人。」安可時，她以〈無慣例的早晨〉送給自己，也送給所有陪她走到這一夜的樂迷，為首次攻上北流的里程碑劃下溫暖句點。



