洪佳君、呂家愷喊話！爭取新北大巨蛋連署搶最佳選址

（記者陳志仁／新北報導）新北大巨蛋最終選址預計於明年公布，為向市府表達在地訴求，新北市議員洪佳君攜手新北市城市願景展望協會理事長何玉枝、海明寺明光法師與健民協會董事長高文良，6日在樹林火車站後站廣場舉辦「爭取新北大巨蛋落腳樹林」連署活動，展現樹林對城市升級的強烈期待。

圖／新北市議員洪佳君攜手新北市城市願景展望協會理事長何玉枝、海明寺明光法師與健民協會董事長高文良，舉辦「爭取新北大巨蛋落腳樹林」連署活動。（新北市議員洪佳君提供）

曾獲世界盃跆拳道金牌的洪佳君表示，樹林不僅是鐵路交通樞紐，更具備腹地完整、捷運建設推動、聯外道路完善等條件；「大巨蛋若落腳樹林，不只是多一座建築，而是帶動三峽、鶯歌、土城、板橋、新莊與桃園龜山的全新繁榮生活圈，讓青年看見未來，讓產業真正升級，讓城市真正向前走。」

廣告 廣告

圖／新北市議員呂家愷指出，樹林具備深厚人文底蘊與地方能量，「我們欠缺的只是翻轉的契機」。新北市議員呂家愷提供）

新北市議員呂家愷指出，樹林常被形容為「被借過的地方」，但這座城市不僅擁有鐵路軌道與正在興建的樹林捷運線，也具備深厚人文底蘊與地方能量，「我們欠缺的只是翻轉的契機」；他強調，大巨蛋是引爆區域量能的關鍵，引領觀光、產業、夜間經濟全面提升，讓新北西南具備首次真正的城市核心。

前樹林市長何玉枝則說，樹林緊鄰桃園，又距離國際機場不遠，舉辦國際賽事更具交通優勢；並點名位於樹林、新莊、板橋交界的「機五基地」擁有少見的交通整合性，鄰近未來土城樹林線 LG18 站、台鐵樹林站、台65線與國道三號，是最佳場館選址。

樹福里長廖訂印認為，大巨蛋將帶來經濟成長、就業機會與更便捷的活動交通，效益遠高於疑慮，承諾會持續監督交通、噪音等居民權益，確保生活品質與發展並行，期盼鄉親踴躍連署；洪佳君呼籲，「如果地方不團結、不發聲，機會可能就此錯過，希望市府看見，樹林已準備好迎接的大巨蛋時代。」

更多引新聞報導

新北大巨蛋選址倒數 江怡臻力推樹林機五打造新引擎

演唱會經濟PK觀光發展 綠議員籲新北拚場高雄學習取經

