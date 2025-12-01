洪健益批雙城論壇「四不一沒有」 蔣萬安駁「都不是事實」

台北市長蔣萬安表示，中央樂見並肯定雙城論壇。(記者方賓照攝)

〔記者何玉華／台北報導〕台北市與上海市的雙城論壇將在12月下旬舉辦，民進黨北市議員洪健益今(1)日在市政總質詢批評說，雙城論壇「不公開、不透明、不划算 不安全，沒有台灣」，是「四不一沒有」，包括隨團人員沒有公開甄選、談的內容未向市民報告、柯文哲過去演講稿鬧雙胞導致政治路打折扣等，蔣萬安打斷洪健益的話說「議員講的都不是事實」；對洪健益主張不要辦雙城論壇，蔣萬安表示，中央陸委會都樂見其成，「議員有意見，可以跟民進黨中央反映。」

洪健益說，雙城論壇「不公開、不透明、不划算 不安全，沒有台灣」；歷年隨團出國的人員跟非官方人士沒有公開甄選，都是私相授受黑箱作業。跟上海談什麼，事先都沒有跟台北市民報告。去到上海，左閃右躲規避市議會監督，過去柯文哲就因為演講稿鬧雙胞，導致中國不能諒解，然後讓他的政治路打折扣，不划算。蔣萬安上任以來，議會做出但書要求向柯文哲要回軍機擾台下舉辦雙城論壇的費用，到現在都沒有做，每年還要花錢舉辦，事先不透明，談回來什麼東西也都不知道。

蔣萬安打斷回答說，「議員講的都不是事實。」

洪健益繼續強調，2024年總共軍機擾台5109次，軍艦2701次，越過海峽的就有3074次，希望蔣萬安在雙城論壇時，可不可以代表台灣，好好把這個問題告訴中國，不要再來亂。他意有所指地說，淺水區很輕鬆，可以在上面當咕嚕咕嚕的市長，但面對中國的恐嚇沒有討價還價的空間。擔任台北市長，不是讓你試水溫，也不是讓你累積聲量，有總統夢就要參與實境節目秀，不要只是當一個不沾鍋的帥氣市長，不要逃避任何一個深水區的問題，要蔣萬安好好的處理兩岸問題。

洪健益說，他主張不要參加雙城論壇。蔣萬安則表示，陸委會對雙城論壇是肯定的、樂見，聚焦在市政議題，已經舉辦15年，還是會持續。「議員有意見，可以跟民進黨中央反映。」

