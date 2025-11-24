洪健益掛看板示警 投蔣萬安就是投鄭麗文

台北市議員洪健益掛出「投給蔣萬安就是投給鄭麗文」的看板，示警國民黨迎合中共統戰，蔣鄭一丘之貉。(洪健益提供)

台北市議員洪健益近日在街頭掛出「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」的看板，引發地方熱烈討論。他強調，這並非挑釁，而是因中國統戰動作日益明顯，作為台北市議員「不能裝作沒看到」。





洪健益指出，國民黨主席鄭麗文上任後，兩岸路線急速朝「親共急統」靠攏。從中國推出美化共諜吳石的《沈默的榮耀》，到王滬寧要求統戰系統「學習吳石精神」，鄭麗文卻立即出席相關紀念活動，彷彿成為中國統戰的宣傳大使，讓不少關心台灣前途的選民深感不安。

然而更令洪健益擔憂的，是台北市長蔣萬安在此議題上的態度。他批評，雙城論壇已被視為中國重要統戰平台，但蔣萬安始終低調以對；面對黨主席的親共言行，也從未清楚表態。洪健益直言，「在此時沉默，不是中立，而是默許」。





洪健益表示，看板的目的不是貼標籤，而是提醒市民看清政黨路線變化。他強調，當國民黨逐步迎合中國統戰，蔣萬安若持續沉默就是一丘之貉。