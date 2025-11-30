洪健益掛看板「投給蔣就是投給鄭」 鄭麗文：為選北市議員來蹭

民進黨籍台北市議員洪健益在街頭懸掛看板「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」，對此，國民黨主席鄭麗文(見圖)今天下午出席台北市黨慶前受訪反譏，洪怎不去跟賴清德合照？民進黨應檢討。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕民進黨籍台北市議員洪健益因看不慣中國統戰動作越來越直接，在街頭懸掛看板「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」。對此，國民黨主席鄭麗文今天下午出席台北市黨慶前受訪反譏，洪怎不去跟賴清德合照？民進黨應檢討。

鄭麗文說，民進黨議員很有趣，為了選議員來蹭市長蔣萬安、鄭麗文，怎麼不去跟賴清德合照呢？「萊爾校長要好好檢討一下了，好像你的出現沒有辦法幫助你的議員們」，民進黨應好好檢討。

另，廣播節目「飛碟晚餐」主持人陳揮文自述從主持19年的節目「畢業了」，媒體詢問，他雖未說明原因，但外界認為是因批評鄭麗文導致節目收掉；鄭麗文一臉尷尬回應，不便評論個別電台或節目，以前也常跟他同台，尊重電台決定，「也不一定事事都跟我有關啦！」

