洪健益掛看板「投給蔣萬安就是投給鄭麗文」 柳采葳轟：假議題真對立

距離2026九合一選舉約1年時間，國民黨主席鄭麗文上任後的一些言行舉止，受到綠營嚴格檢視。民進黨台北市議員洪健益近日在街頭掛上看板，上面主打「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」，他稱這樣做主要是看不慣統戰動作愈來愈直接。不過，國民黨台北市議員柳采葳也做出反擊。

民進黨台北市議員近日掛出「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」的廣告看板。（圖／洪健益臉書）

洪健益今（24）日在臉書發文表示，可能已經有些朋友發現健益在街頭掛上「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」的看板，這不是挑釁，而是看不慣中國大陸的統戰動作越來越直接！

廣告 廣告

洪健益提到，國民黨主席鄭麗文上任後，對兩岸議題頻繁動作，明顯朝向「親共急統」的路線狂奔。從中國大陸端出美化共諜吳石的《沈默的榮耀》；到王滬寧下令要求統戰系統「學習吳石精神」，鄭麗文卻立刻出席紀念活動，簡直就是中國大陸統戰的宣傳大使，這樣的訊號讓許多愛護台灣、疼惜台灣的支持者表示深深擔憂。

民進黨台北市議員洪健益。（資料照／中天新聞）

洪健益還說，中國大陸統戰逼近台北，身為台北市議員不能視而不見，但最讓人更憂心的是，面對這些議題蔣萬安卻保持絕對低調，雙城論壇是統戰平台，蔣不敢說；鄭麗文親共急統，蔣也不敢吭聲。

洪健益聲稱，沉默不等於支持，但在這樣的時刻，沉默就是默許，因此受支持者建議掛起這面看板，不是要貼標籤，而是希望提醒大家，鄭麗文掌舵的國民黨，全面迎合中國大陸統戰；蔣萬安若持續沉默就是一丘之貉。

國民黨台北市議員柳采葳。（資料照／中天新聞）

對此，柳采葳反擊提到，投給洪健益就是投給「愛養共諜、包庇間諜案、還把國安當兒戲」的民進黨，他們貼看板的速度比破案還快，造謠的力量比查共諜更勤快，現在民進黨議員面臨市議員初選，就開始用爛招奧步，民進黨如果真有本事，就公開說清楚，你支持民進黨這種「共諜門戶大開」的執政方式嗎，這種看板，就是民進黨式的假議題，真對立。

延伸閱讀

緬懷兩蔣貢獻！鄭麗文開轟民進黨：台灣民主破壞者

黨慶謁陵兩蔣 鄭麗文盼：讓國民黨繼續捍衛中華民國

中國國民黨黨慶誌慶 洪秀柱揭「當前台灣兩股危險力量」