洪健益掛「投給蔣萬安就是投給鄭麗文」看板 柳采葳反擊了

國民黨主席鄭麗文日前參加白色恐怖受難者秋祭活動，綠營抨擊她追思共諜，此外鄭麗文部分言論也引起討論，更傳出被對岸封為「統一女神」。民進黨北市議員洪健益近日在街頭掛上「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」的看板，批這不是挑釁，而是看不慣統戰動作越來越直接。國民黨北市議員柳采葳反批，投給洪健益就是投給「愛養共諜、包庇間諜案、還把國安當兒戲」的民進黨。

洪健益24日臉書發文指出，鄭麗文上任後，對兩岸議題頻繁動作，明顯朝向「親共急統」的路線狂奔，從中國端出美化共諜吳石的《沈默的榮耀》；到王滬寧下令要求統戰系統「學習吳石精神」，鄭麗文卻立刻出席紀念活動，簡直就是統戰的宣傳大使，這樣的訊號讓許多愛護台灣、疼惜台灣的支持者表示深深擔憂。

身為台北市議員不能視而不見，但最讓人更憂心的是，面對這些議題蔣萬安卻保持絕對低調，雙城論壇是統戰平台，蔣不敢說；鄭麗文親共急統，蔣也不敢吭聲。沉默不等於支持，但在這樣的時刻，沉默就是默許，因此受支持者建議掛起這面看板，不是要貼標籤，而是希望提醒大家，鄭麗文掌舵的國民黨，全面迎合中國統戰；蔣萬安若持續沉默就是一丘之貉。

柳采葳批，投給洪健益就是投給「愛養共諜、包庇間諜案、還把國安當兒戲」的民進黨，他們貼看板的速度比破案還快，造謠的力量比查共諜更勤快，現在民進黨議員面臨市議員初選，就開始用爛招奧步，民進黨如果真有本事，就公開說清楚，你支持民進黨這種「共諜門戶大開」的執政方式嗎，這種看板，就是民進黨式的假議題，真對立。

