洪健益轟蔣萬安縱惡房東 網狂讚為民發聲

台北市長蔣萬安。（圖／北市府提供）

北市府財政局權管的八德路警察宿舍遭台北市議員洪健益揭露，委外辦理包租代管後竟大幅調漲租金近五成，更巧立名目收取高額續約手續費，讓他痛批財政局放任業者牟取暴利，形同「惡房東幫兇」，台北市長蔣萬安口中的「居住正義」淪為空談。不少網友看到洪健益針對此事質詢，紛紛留言狠酸蔣萬安無能，並大讚洪健益「立法院就是要這種公平正義為民的官員，台灣人繳稅才值得。」





洪健益上月31日質詢時指出，八德路警察宿舍在新業者接手後，竟以「方便管理」為由，一律調漲至26,500元，甚至要求住戶限期回覆，否則視同新租戶，導致原有45戶中，目前僅21戶續租；更離譜的是，業者竟另收租金10%的「續約行政手續費」（約2,450元至2,650元），並強收每年1,800元的冷氣保養費。住戶反映無門，市府也缺乏協調窗口。

洪健益諷刺，蔣萬安今年8月才在記者會上大談「友善好房」，承諾協助市民安心在台北發展；如今市府財政局的包租代管案卻毫無規章，放任業者將公有宿舍當成高價商品，甚至拒絕原租戶續約，或僅簽約至明年4、5月，百般刁難。洪健益呼籲蔣萬安，「居住正義不該是口號，應是實際行動」，要求市府立即提出改進作為。





對此，網友紛紛留言狠酸「台北市的市長無能，未能為市民服務，應該換人作看看」、「市府就是這樣子讓業者哄抬價格，越喊越高」、「無能，倒楣的都是市民」；也有不少網友大讚洪健益「松山信義區市議員洪健益讚，立法院就是要這種公平正義為民的官員，台灣人繳稅才值得」、「認真做事！加油」、「漂亮！」