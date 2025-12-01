洪健益送蔣萬安泳圈 酸不要當咕嚕咕嚕市長

台北市議員洪健益。（劉祐龍攝影）

民進黨台北市議員洪健益今（1）日在市議會總質詢鎖定雙城論壇議題，先前掛出「投給蔣萬安就是投給鄭麗文」看板後，再當場送上救生圈給市長蔣萬安，諷刺市府面對兩岸「深水區」議題過於沉默，並痛批雙城論壇是「四不一沒有」：不公開、不透明、不划算、不安全、沒有台灣。





洪健益表示，看板並非嗆聲，而是提醒與警告親中勢力。他並拿鄭麗文曾提「讓台灣人自豪說我是中國人」的說法追問蔣萬安，指的是中華民國或中華人民共和國？蔣萬安回應自己是台灣人、也是中華民國國民；再被追問是否敢在雙城論壇表明「中華民國首都市長」身分時，蔣強調立場就是遵守憲法、捍衛主權與民主法治，「我就是中華民國的台北市長」。

洪健益接著指出，去年共軍擾台軍機、軍艦與越線架次創高，要求蔣萬安若仍赴上海參加論壇，就應公開對中方表達「不要再來亂」。他批評蔣在政治敏感問題上偏向迴避，「淺水區當咕嚕咕嚕市長很輕鬆，但面對中國恐嚇沒有討價還價空間」，呼籲市府不要只談市政、卻回避主權與安全議題。





蔣萬安則稱雙城論壇已連辦15年、中央陸委會也樂見其成，論壇聚焦市政交流，北市將持續辦理；若有意見可向中央反映。洪健益則回嗆柯文哲任內論壇費用仍有百萬元餘款未追回，要求市府拿出具體作為。



