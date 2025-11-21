洪千茹、陳旻寬共同捐贈救護車及救護設備 提升台中市沙鹿區緊急醫療服務

台中市民洪千茹與陳旻寬深感前線人員在執行緊急救援任務時面臨安全及效率挑戰，昨日捐贈一輛全新高頂救護車給第四救災救護大隊沙鹿分隊。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市救護勤務量逐年增加，洪千茹與陳旻寬深感前線人員在執行緊急救援任務時面臨安全及效率挑戰，遂決定捐贈一輛全新高頂救護車，捐贈儀式於二十一日上午在第四救災救護大隊沙鹿分隊舉行，由陳旻寬代表捐贈，消防局由第四救災救護大隊長吳進宗代表受贈，並致贈感謝紀念品，以表達誠摯謝意，期望協助提升緊急醫療救援品質，保障市民生命安全。

吳進宗表示，這次捐贈的救護車配備完善急救功能及多項先進醫療器材，包括電動擔架床、血壓計及血糖機等設備，能在送醫前提供即時處置，縮短救護時程，並提升病患運送的舒適與安全。該車配發予第四救災救護大隊沙鹿分隊，以充實沙鹿區的救護能量，造福更多需要緊急醫療協助的民眾。

消防局指出，沙鹿區位於台中市西部海岸平原中心，地理位置介於市區與台中港之間，亦為台中國際機場所在地，區內人口約十萬人，是海線地區人口最多的行政區。隨著都市發展、人口增加及交通繁忙，救護出勤次數逐年攀升，沙鹿分隊轄區涵蓋住宅、商業及工業區，除執行日常緊急救護外，亦須因應主要交通幹道事故救援，救護任務繁重，急需強化裝備能量。

洪千茹與陳旻寬表示，希望藉由此次捐贈，為社會盡一己之力，協助消防局提升急救效率，讓海線居民的生命安全獲得更完善的保障。此善行義舉充分展現地方人士對消防救護工作的關懷與支持，亦體現公私協力守護生命安全的重要精神。

消防局感謝兩位善心人士對消防救護工作的支持與無私奉獻，並表示政府資源有限，但民間力量無窮。此次捐贈不僅提供精良設備，更傳達社會對消防工作的肯定與鼓勵，期盼藉此拋磚引玉，帶動更多企業與社會團體投入救護領域，共同強化台中市的緊急醫療救護網絡，為市民生命安全提供堅實保障。