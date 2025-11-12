洪堡企鵝剩不到2萬隻 智利列瀕危物種

頭部呈現黑色，從眼睛後方、耳朵一直延伸到下頜附近有一條白色的寬帶，有些背部還有斑點，這是主要分布於南美洲洪堡企鵝的特徵。

而全球80%的洪堡企鵝都棲息在智利的太平洋沿岸，但智利的科學家警告，洪堡企鵝的數量正不斷下降，從上個世紀末的4.5萬隻銳減到不到2萬隻。就在上個月，智利政府已經宣布洪堡企鵝被列為瀕危物種。

智利海洋生物學家庫比略斯表示，「如果這些威脅再繼續下去，洪堡企鵝可能會從瀕危變成極危物種，從極危物種變成徹底滅絕，也只是一步之遙而已。」

有些國家會將洪堡企鵝作為觀賞用途，藉以招覽生意，雖然國際組織已經禁止這樣的商業貿易行為，洪堡企鵝的數量還是持續減少。

生物學家點出牠們目前面臨的威脅，由於洪堡企鵝主要的食物來源為沙丁魚和鯷魚，人類的過度捕撈造成食物競爭，再加上地球暖化，使得這些生物的數量更加減少。

此外，洪堡企鵝也經常被人類的漁網纏住而死亡，或是誤食塑膠垃圾，導致牠們的消化系統受阻；還有快速傳播的禽流感，跟巢穴被人類破壞，藉以開採棲息地上豐富的鳥糞石，作為重要的肥料。這些種種因素，導致洪堡企鵝的繁殖率幾乎降為零。

洪堡企鵝獸醫專家阿爾塞指出，「所有從事海鳥和洪堡企鵝的研究人員，都應該呼籲有關部門立法促進永續漁業，包括小規模和工業捕撈，以便跟自然共處，而不是將它視為一種掠奪性的資源。」

洪堡企鵝的獸醫專家表示，目前實施的保育措施都未奏效，如果不積極立法，確保洪堡企鵝能夠繼續地在棲息地上生存和覓食，那麼這些滅絕風險程度的劃分，將毫無意義。

