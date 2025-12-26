洪堯昆當選寵物食品公會理事長 盼以差異化取代進口

（中央社記者潘智義台北26日電）台灣寵物食品工業同業公會今天成立，選出福壽董事長洪堯昆為首任理事長。洪堯昆說，台灣寵物食品約7成來自進口，盼成立公會合作，讓本土寵物食品做出與進口品的差異化，取代部分進口寵物食品的市場。

洪堯昆指出，台灣寵物食品以貓、狗為主要市場，且因飼主寵愛，非常講究食安品質，已做到寵物「食品」，與「飼料」有所區隔。

他解釋，福壽除推出貓、狗寵物食品，也提供鳥、魚及兔子等寵物食品，但寵物食品占福壽的營收比重僅在10%以下。

台灣寵物食品工業同業公會今天成立，是以「寵物食品製造端」為核心的全國性專業組織，會員公司登記營業事業資料，皆須具備合法「寵物食品製造登記」（C201020 寵物食品製造業），會員涵蓋多家本土寵物食品製造商，並吸引原料商與設備供應商代表出席，政府相關單位也到場表達支持，象徵台灣寵物食品品質與安全更進一步提升。

台灣寵物食品公會表示，近年台灣寵物食品市場持續成長。根據農業部資料，2024年市場產值已突破新台幣300億元；儘管全國約有50至60家合法寵物食品製造工廠，但過去在食品安全、營養標準、追溯制度與工廠管理等關鍵議題，長期缺乏全國性組織為溝通、輔導及協助的窗口。

台灣寵物食品公會強調，公會成立被視為補齊台灣寵物食品產業鏈的重要關鍵。定位聚焦於提升寵物食品品質與安全，以及與政府相關單位、消費者溝通的橋梁。（編輯：張良知）1141226