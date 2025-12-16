洪堯認證老婆吳謹言「怎麼吃都不胖」！45kg身材密碼曝光：631飲食法+日走萬步
近日，有網友在吳謹言的社群動態下留言，希望她多吃點成都家鄉美食、身材再圓潤一些，老公洪堯隨即留言回應「咋吃都不胖」，一句話不僅隱含秀恩愛意味，也讓外界再次聚焦吳謹言長期維持纖細體態的生活方式。
吳謹言一直被形容是「吃不胖體質」，其實和長年累積的自律有關。她10歲開始學芭蕾，就養成嚴格控管體重的習慣，當時每週都會按重量測量，超過45公斤就必須加強運動，這樣的節奏一路延續至今。她習慣飯後散步30分鐘，不會立刻坐下，能站就站，看劇時也會順便做伸展，平時固定到健身房訓練、做瑜伽。
在飲食上，她也有一套自己的方式。吳謹言將一天的進食比例分成10份，早餐占60%、午餐30%、晚餐只留10%，飲食原則以少油、少鹽為主，喝飲料不加配料，平時也會留意熱量攝取。
吳謹言在2025年2月生下寶寶，孕期主要只有腹部變化，產後3個月便回到工作崗位拍戲，體重也回到45公斤以內，對於身材的嚴控程度可見一班。她近年作品表現穩定，《墨雨雲間》拿下平台年冠，新劇《重生之門・源起》中飾演的女飛賊角色，也讓不少觀眾持續關注。
