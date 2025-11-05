洪奇昌嗆告 黃國昌喊「歡迎」：把該還給國家的錢全吐出來

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

針對民眾黨立委黃國昌今（5日）質詢資安院標案由民進黨新潮流系大老洪奇昌擔任董事長的大同醫護公司得標，卻違規用舊品、中國製網通設備，洪晚間發聲明強調，該系統僅測試時使用「非新品」，資安院也同意，雖履約當日驗收時未過，但最後驗收已確實交付新品，並揚言委託律師對黃國昌提妨害名譽之訴。對此，黃國昌稍早反嗆，「莫名其妙、歡迎來告！」並酸洪應先向社會道歉、把該還給國家的錢全吐回來。

黃國昌新北市3位服務處主任3日赴北檢告發洪奇昌、資安院前院長何全德涉貪污、偽造文書等罪，指大同醫護標得資安院「醫療攻防演練OT場域建置」標案，違規使用中國製網通設備。黃國昌今質詢續追此議題，資安院長林盈達坦言是舊品，且是「美國品牌、中國製」。黃國昌砲轟，針對大同醫護設備驗收不符卻驗收通過，已涉違法履約、驗收，已涉刑事犯罪。

廣告 廣告

洪奇昌晚間發聲明反擊，強調該標案履約時間相當短，新的智慧輸液幫浦需要不少訂製時間，由於廠商最後交付新品時間有所拖延，以至於履約當日驗收時未過，但最後驗收已確實交付新品，有公文為證，大同醫護公司亦坦然接受罰款；並指行政院規定，最終資通訊產品不可為中國廠牌，暫未限制中國廠牌零組件。他已委託律師將對黃國昌提起妨害名譽之告訴。

稍早，黃國昌回應，「我的答案很簡單：莫名其妙、歡迎來告！」今天上午在交通委員會資安院院長公開說「大同醫護用舊品跟中國製品履約」，整場質詢公開透明，洪奇昌還要拗什麼？「請新潮流大老洪奇昌好好看看留言區質詢過程的影片，該不會連看都看不懂吧！」

黃國昌直言，「洪奇昌如果有時間扯民進黨對我發動的可笑政治攻擊，不如先好好向社會道歉，還有把該還給國家的錢全都吐回來。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

資安院坦承驗收不實 黃國昌嗆洪奇昌、大同醫護公開道歉

民眾黨提停砍年改 民進黨：黃國昌應向過去堅持改革的自己道歉