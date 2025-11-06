洪奇昌批不實指控喊告 黃國昌拿資安院長備詢打臉轟「臉皮厚得跟犀牛皮一樣」

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨立委黃國昌日前踢爆，資安院辦理「醫療攻防演練OT場域建置」標案，由新系大老洪奇昌的大同醫護以「最有利標」取得案子，但遭洪奇昌出面駁斥，並表示將提告。黃國昌今（6）日再舉行記者會，播放昨天自己在立院交通委員會質詢資安院院長片段，質問自己究竟不實指控在哪？黃國昌也怒嗆洪奇昌，「臉皮厚得跟犀牛皮一樣，羞恥心到底在哪裡？」

黃國昌舉行記者會。（圖／民眾黨團）

黃國昌表示，依照契約條款，所有設備明文禁止使用中國製產品，在立法院交通委員會質詢中，資安院院長已在備詢台上親口承認設備確實是中國製、契約規格不允許中國製，但最後驗收仍是中國製。黃國昌說，這不是他說的，「是你們民進黨自己任命的院長說的」。黃國昌質問，請問他哪裡指控不實？是在指控他，還是在指控自己的院長在立法院說謊？

黃國昌進一步公布驗收時序，除先前已公布去年12月27日第一次驗收已發現不是新品，12月30日第一次複驗發現還不是新品，也發現進口報單上國別清楚標示CN，但隔年3月31日第二次複驗卻複驗成功同意結案，這不叫驗收不實什麼叫驗收不實？資安院院長昨天稱「同仁沒有注意到」進口報單標示 CN，但12月30日就看到「CN」，3個月後還是讓他過，「沒有注意到？你要騙誰？」

黃質疑，資安院對此事有作為，作為就是把最基層負責採購的人調職，最後人家也辭職了，但資安院前院長何全德到現在還躲著。黃國昌質問資安院，敢不敢對大同醫護解約？敢不敢依照政府採購法辦停權？都不敢更遑論依照貪污治罪條例移送法辦。

黃國昌說，洪奇昌稱自己已經不是新潮流，他查了，洪奇昌2016年已被新潮流除名，但「新潮流大佬就是新潮流大佬」，但新潮流徒子徒孫還是對他很禮遇。台灣人只要有去北京的，在陸委會口中都是赴京朝聖、去舔共，但新潮流的陸委會副主委梁文傑看到去中國的是洪奇昌，就轉彎稱「正向看待健康交流」，這才是民進黨，綠能你不能。



