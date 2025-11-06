洪奇昌聲明指不實指控 黃國昌嗆：你指控我還資通院長說謊

民眾黨立委黃國昌。 圖：周煊惠／攝

民眾黨立委黃國昌揭由民進黨新系大老洪奇昌擔任董事長的大同醫護，承攬數發部資安院標案，卻違規使用中國生產的網通設備、出具不實新品證書交貨，資安院長林盈達昨證實此事。對此，洪奇昌發聲明稱，該系統僅測試時用「非新品」，資安院也同意，雖履約當日驗收時未過，但最後驗收已確實交付新品，並提告黃妨害名譽。黃國昌今（6日）砲轟，看洪的聲明莫名其妙，還有臉指著他的鼻子說不實指控？請教洪奇昌「你指控我還是資安院長說謊？」

黃國昌上午臨時新增召開「不實造假還有臉告 洪奇昌仗誰的勢？」記者會，他直言，對於先前大同醫護聲明指「不實指控」，還有洪奇昌昨天聲明，他開記者會向來有憑有據，昨天在交通委員會質詢，資安院長也說是舊品，哪裡不實？且去年12月25日採購承辦人員說交的東西跟一開始規範相符合，才往上報，他手上也有公文可證明，上面一堆公務員蓋章，連時任院長何全德也決行。

黃國昌表示，同月27日第一次驗收，主驗人發現設備是舊的，同月30日辦理複驗，交付新品證明書，但再拿舊的來？所以才問大同醫護是否把納稅人當盤子？為什麼會認為27日拿舊的不會過關，30日拿舊的會過關？「請問大同醫護憑什麼說我內容不實？」甚至指控資安院長配合他黃國昌演出？那資安院長在說謊嗎？還是大同醫護覺得反正是新潮流大老，綠媒會幫洪奇昌洗？所以沒關係？

黃國昌嗆，昨天看了洪奇昌聲明，真的莫名其妙，臉皮厚到不可思議、犀牛皮，大同醫護幹了這麼可恥的事，不回答問題，寫一堆不知所云的東西，還指控他？交的不是新品，是舊的，複驗還是拿舊的，還拿新品說明書想要來混，有臉指著他的鼻子說不實指控？台灣到底怎麼了？

黃國昌提到，另林盈達昨也證實，大同醫護繳交的網通設備是中國製的，按照標案規格，不可以是中國製，但最後辦理驗收就是中國製的，請問他哪裡指控不實了？這還是民進黨任命的資安院院長備詢時講的。此外，依大同醫護檢附的進口報單，其生產國別為契約禁止之大陸地區等情事。

黃國昌說，驗收時發現網通設備進口報單上有「CN」，今年年3月31日同意結案、複驗成功，這不是驗收不實，什麼是驗收不實？林盈達稱同仁沒注意到，但應該去年12月30日就注意到了，今年3月31日還是讓它驗收通過？他要再公開請教洪奇昌，「你指控我還是資安院長說謊？」

