洪奇昌駁大同醫護爭議喊提告 黃國昌：莫名其妙、歡迎來告

民眾黨主席黃國昌在10月底指控，民進黨新潮流系前核心成員、大同醫護公司董事長洪奇昌得標國家資通安全研究院辦理「醫療攻防演練OT場域建置」標案，卻違規使用中國製網通設備，還使用舊品。洪奇昌今（11/5）天發聲明回應，批評黃國昌影射他施壓資安院院長，完全是造謠抹黑，將對黃國昌提出妨害名譽告訴，不過黃馬上回應，「莫名其妙、歡迎來告」，洪奇昌應該向社會道歉。

黃國昌在10月底指控，今年跨國網路攻防演練由國家資通安全研究院招標，得標的「大同醫護公司」，使用中國生產的網通設備，履約過程又有多項疏漏，資安院卻視若無睹，原因就在大同醫護董事長是新潮流大老洪奇昌。

洪奇昌今天發聲明回應，澄清大同醫護並沒有用舊品充當新品，因該標案履約時間相當短，新的智慧輸液幫浦需要不少訂製時間，由於廠商最後交付新品時間有所拖延，以至於履約當日驗收時未過，但最後驗收已確實交付新品，有公文為證，大同醫護公司亦坦然接受罰款。

洪奇昌說，黃國昌影射他施壓資安院院長一事，更是非常惡意的抹黑與造謠，還對他提出偽造文書等告訴，惡劣至極。他不認識資安院何全德院長，更遑論關說施壓，他已經委託律師，將對黃國昌提起妨害名譽之告訴。

面對洪奇昌喊提告，黃國昌說，「莫名其妙、歡迎來告」，並表示今天在交通委員會質詢資安院，過程公開透明，請洪奇昌好好看看影片，「該不會連看都看不懂吧！」他認為，如果洪奇昌有時間發動可笑政治攻擊，不如先好好向社會道歉，還有把該還給國家的錢全都吐回來。

