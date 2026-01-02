洪奇昌：川普淡化軍演 恐危台海

綠營大老、海基會前董事長洪奇昌指出，中共此次對台軍事演習，主要是針對「外部勢力的介入」；然而，美國總統川普的反應不但沒有任何的針對性、相反的卻以相對模糊的態度來淡化此次對台軍演的強度及嚴重性。他直言，川普對中共軍演的冷淡態度，對台海局勢來說是極具危險的。這種憂慮，在當前兩岸局勢下確實非常需要更審慎評估與思考。

洪奇昌向本報指出，作為一名長期關注兩岸關係與軍事戰略的政治觀察者，他察覺到川普最近對中共的「正義使命─二○二五」環台演習的表態，可能正在動搖過去幾年建立的威懾平衡。

廣告 廣告

洪奇昌認為，川普這種「冷淡」或「淡化」的態度，對台灣而言確實存在多重戰略風險，首先，是美國的戰略模糊轉向「戰略消極」。川普的發言給人的觀感是，只要不直接演變成大規模入侵，這類「封鎖演練」或「侵入領海」的挑釁，美國可能不會有實質反應。這可能被北京解讀為「灰帶衝突（Grey Zone Conflict）的綠燈」，讓北京推動的「台海內海化」法律戰得到有利條件。

洪奇昌表示，其次是鼓勵北京的「溫水煮青蛙」策略。北京若發現這類「切香腸」式的擴張不會招致美國的強硬回應，將會加速軍事常態化的壓力，進一步壓縮台灣的防禦反應空間。第三，交易主義與威懾力的脫鉤，川普傾向將台海問題視為「談判籌碼」或「商業保險」問題，加上個人化判斷，往往優先於體制性的安全承諾，這對仰賴穩定威懾框架的台灣來說，確實增加了預測上的危險與不確定性。

洪奇昌說，最後是盟友信心的潛在動搖。賴清德總統及其國安團隊應就此現象，加速和美方溝通，了解美國國防部、軍方對此次中共軍演態度，是否和川普相似。

【看原文連結】

更多udn報導

他驚年過40歲對1事沒興趣 釣出一票過來人認同

喪母父入獄淪皮球 歌手揭坎坷身世：人生只有苦味

崩壞？暗黑女神缺牙拜年嚇慘粉絲 AV達人揭真相

有遮但不多！Lisa蕾絲鏤空裙幾透明 裡面全看光