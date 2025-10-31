洪婉臻成功爭取北市府加碼補助豬肉攤1萬元 助攤商度過停宰危機
【警政時報 鄭元毓、鄭自達/綜合報導】針對近期非洲豬瘟疫情升溫導致全臺實施禁宰、禁運15天的防疫措施，影響臺北市傳統市場豬肉攤商生計，臺北市議員洪婉臻31日在臉書發文表示，成功爭取市府加碼補助，將對受影響的豬肉攤商每攤補助新臺幣1萬元。
洪婉臻指出，在全臺禁宰期間，市場內的豬肉攤商幾乎全面停擺，導致攤商在沒有收入的情況下，仍需自行負擔攤位租金。她連日來在議會不斷要求市府必須提供實質協助。
繼上週市府同意豬肉攤可免收一個月租金後，洪婉臻持續爭取更直接的紓困方案，市府31日宣布加碼補助每攤1萬元。洪婉臻表示，儘管這筆補助未能完全補貼攤商損失，但對於停業多日、收入歸零的數百個家庭而言，已是實質的幫助。
洪婉臻同時提醒市府，防疫禁令的影響層面廣泛，呼籲市府不能獨漏其他受波及的基層攤商，例如販售豬肉食品的雜貨類攤商，以及滷肉飯、控肉飯等飲食類攤商。她要求市府應依實際情況，讓這些因缺料而停業的攤商也能夠申請租金減免。
洪婉臻進一步強調，臺北市豬肉攤停業率超過九成，代表著數百個家庭的生計問題。她呼籲，若中央後續延長禁宰期，北市府應持續滾動檢討紓困措施，共同撐過這場「攤商與民生的保衛戰」。
