洪婉臻踢爆北市警用酒測器「中國貨洗產地」：原產地竟寫中華民國

記者楊士誼／台北報導

中國洗產地又一樁！民進黨北市議員洪婉臻今（2）日踢爆，台北市警局使用的酒測設備是中國深圳「安維森實業公司」產品，酒測棒的廣告資料，與安維森的廣告一模一樣，市警局竟然毫無察覺；另款酒測器也是中國製造，標籤換台灣進口商的名字外，仍有安維森的相關資訊，「中國貨貼牌混充，每年維護都沒發現！」台北市長蔣萬安則說，採購是透過警政署的共約，市府會向中央反映。

洪婉臻指出，北市警局使用的酒測棒，竟是中國深圳「安維森實業公司」產品，更當場質問市長蔣萬安、警察局長李西河是否知情？李西河回應，酒測器全部用共約採購，他則不知道酒測棒的產地來自中國。洪婉臻聽後直呼「太糟糕了」，只要搜尋都能找到該公司，在企業介紹中更寫著「以提升中國醫療品質為己任，讓中國製造在國際上享有良好的信譽和口碑」、「生產的酒精儀遍布歐美、亞非、中國大陸、中國香港、中國台灣等多個對酒駕高嚴懲、高標準的國家及地區，2015年更是取得了英國『酒精儀中的iPhone稱號』」。

洪婉臻直言，台北市的酒測棒一直以來都是用該牌產品，而酒測棒的廣告資料，與安維森公司的廣告內容一模一樣，完全是複製貼上，市警局竟然毫無察覺，驗收如「閉著眼睛都能過」。而警用酒測器也是中國製造，標籤上換了台灣進口廠商的名字外，仍有安維森公司的相關資訊，「中國貨貼牌混充，每年維護都沒發現！」

洪婉臻也指出，採購契約上載明，酒精檢測器等裝備，採購來源地區應為本國或世界各國製造，但中國製除外，契約中已經禁止採購中國貨，而不只洗產地，106年該款酒測棒的採購案上，原產國竟寫中華民國，「可以公然造假嗎？」而106、107、109年的採購都是採買型號「BA1080、BA2080」的酒測棒，市府標案的原產地卻寫台灣，但產品都是深圳安維森的產品。且不只產地問題，同型號產品三年來的價格漲到快兩倍，由106年的4980元漲價到107年的9800元，市府竟能通過這樣的標案？107年之後廠商更用贈送的。

李西河回應，買酒測器會送酒測棒，但都用共約採購，是警政署給市警局的，會和警政署反應。洪婉臻痛批，產地就不是台灣，市府連一點功課都沒做，且為何可以用贈送的？市府是否要好好調查？蔣萬安則說，這是警政署上架的產品，會如實和警政署反應，且合約範本也是警政署提供，會請立委處理。洪婉臻反批市府硬凹，蔣萬安稱「不是硬凹，我們要跟警政署檢討這產品......我相信其他縣市也會碰到這樣的問題」。洪隨即反問蔣是要比爛？蔣萬安否認，並稱是要還原事實，「還是議員覺得不要跟中央反映？」

洪婉臻則要求，中國品牌就印在產品上市府卻多年未發現，政風單位應啟動全面調查；洗產地等情形，市府也應移送檢調偵辦，此外因中國製酒測棒多有檢測不準的問題，市府也應全面檢測酒測設備的準確性。

