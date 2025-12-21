洪孟楷不忍了！報導北捷攻擊記者遭抹黑陰謀論 他挺身開嗆網友

北捷19日發生隨機攻擊事件，國民黨立委洪孟楷指出，在混亂時刻，仍有新聞工作者以專業與責任感，協助社會穩定情緒、釐清真相，但卻出現陰謀論者卻攻擊媒體工作者，這是對第一線新聞人員的一種汙衊。

北捷19日發生隨機攻擊事件。（圖/資料照）

洪孟楷今天（21日）在臉書發文表示，北捷攻擊事件發生至今已超過一天，各界討論不斷，但有一個核心絕不能被模糊：這起事件，是兇嫌以惡意發動的無差別攻擊，邪惡且不可原諒。只是，在越混亂、越恐慌的時刻，往往越能看見人性中最可貴的光亮。

洪孟楷指出，在第一時間，有兩位新聞工作者分別以果斷、冷靜、盡責的行動，讓社會大眾能迅速、清楚掌握狀況，避免更多不必要的恐慌。

洪孟楷進一步指出，自己分別認識他們十幾、二十年的了解，這樣的反應不是偶然，而是一種早已內化成「本能」的職業責任感—也是一種崇高的美德。然而令人遺憾的是，畫面曝光後，竟出現陰謀論指控，質疑記者「配合演出」、甚至嘲諷「手不抖、太穩」。

國民黨立委洪孟楷。（圖/資料照）

洪孟楷直言，自己之所以特別為兩位記者朋友發聲，是不忍見到他們在第一時間盡責付出的行為，竟遭到不明就裡的網友攻擊，甚至被誣指與兇嫌有所關聯或配合。這樣的指控，對無辜者而言是不可承受之重，更是對盡責新聞工作者的嚴重汙衊。台灣社會固然擁有言論自由，但不應以無限上綱的陰謀論，否定他人的善意與專業。

此外，洪孟楷表示，當然最令人動容的，是57歲挺身而出的余先生。目前有人說他是保全、有人說其長期熱心公益，但無論身分為何，在第一時間勇敢站出來，試圖阻擋兇嫌的行動，極可能就打亂原本的犯案計畫，使其無法在北捷進一步逞凶，間接直接地拯救了更多寶貴的生命。這樣的行為，同樣源自盡責，也源自對他人的關懷。

洪孟楷最後強調，兇嫌的可惡，在於其無差別攻擊，傷害無辜，這是徹頭徹尾的邪惡。然而，在最黑暗的時刻，仍有人性的光芒照亮社會。台灣需要更多這樣正向的力量，感謝所有願意在關鍵時刻挺身而出的勇者—因為有各位，台灣依然是台灣。

