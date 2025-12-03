洪孟楷主張詐騙、虐童、性侵用鞭刑 擬明年推公投

國民黨立委洪孟楷今（3日）表示，主張政府應比照新加坡增設「鞭刑」制度，用以阻絕詐騙、虐童、性侵等重大罪刑。（圖：張柏仲攝）

台灣也要有鞭刑了嗎？國民黨立委洪孟楷今（3）日召開「白玫瑰拒廢死大法官週年」記者會，主張政府應比照新加坡增設「鞭刑」制度，用以阻絕詐騙、虐童、性侵等重大罪刑，預計下會期提出法案，並考慮明年推出鞭刑公投。

新加坡近期三讀通過「刑事法（雜項修正）法案」，詐騙相關罪犯將面對鞭刑在內的刑罰，用鞭刑強化打擊詐騙的力度。洪孟楷表示，新加坡經驗顯示，真正有效打詐，必須以強而有力的刑度，讓犯罪者害怕，「敢犯案就敢處罰，無論鞭刑、死刑，都是要讓行兇者有所警惕。」

除了主張以「鞭刑」阻絕詐騙，洪孟楷也提出，應擴及對虐童、性侵等重大罪刑適用，他表示，正在研議下會期提出修法版本，並考慮明年提出鞭刑公投，讓國人清楚明白表態，是否贊成在我國刑罰上增加鞭刑，但會開宗明義是性侵、虐童、詐騙等犯罪，不會無限上綱。