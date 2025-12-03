洪孟楷倡「鞭刑」阻詐騙、虐童、性侵犯 受害者家屬民團聲援

洪孟楷倡仿效新加坡設立鞭刑。資料照 廖瑞祥攝



國民黨立委洪孟楷、牛煦庭、蘇清泉等今（3日）邀陸正案、台南殺警案、新北資優生割喉案等受害家屬與多個民團召開記者會，主張仿效新加坡新設「鞭刑」以阻絕詐騙、虐童、性侵等重大罪刑適用研議，建請行政院、司法院、法務部採納建言。

法務部日前回應，已針對鞭刑召開《刑法》研究修正小組會議，邀請審檢辯學及機關代表討論，目前正反意見都有，待凝聚共識，將持續蒐集相關外國立法例及彙整各界看法；司法院表示尊重主管機關研議結果，但提出多數法律學者意見，認為鞭刑屬酷刑，對身體會造成傷害，有以暴制暴的復仇性質。

廣告 廣告

陸正弟弟陸定表示，該執行的死刑請儘速執行，莫以各種理由怠慢拖延，進而二次傷害家屬。台灣全國嬤媽護家護兒聯盟表示，死刑和鞭刑不是非黑即白，應該和人民、社會對話與討論凝聚共識。

洪孟楷表示，藉白玫瑰拒絕廢死大法官周年、師鐸獎案11週年紀念日，邀被害者家屬與被害人權益相關團體共同聲明，除了拋出「鞭刑」阻絕詐騙的主張，也提出應該擴及對虐童、性侵等重大罪刑適用研議。

他說，一年前白玫瑰上街發起拒絕廢死大法官之後，被害人權益保障毫無進展，反而看到檢察總長為關最久的死囚黃春棋、陳憶隆提非常上訴、看到2018年間發生的「華山大草原分屍案」射箭教練陳伯謙性侵分屍「割乳做標本」卻躲過死刑、看到 17年前姊弟戀談分手就勒死女友的桃園李姓男子，因為假釋出獄又再度發生女友想分勒斃對方，為何普世人權唯獨遺漏被害者人權？

更多太報報導

七成民意支持鞭刑入法打詐 藍前發言人：凸顯民眾對政府表現質疑

台灣應效法新加坡引入「鞭刑」打詐？法務部表態了

司法院稱鞭刑入法打詐是以暴制暴 洪孟楷：入法的公權力能說是暴力？