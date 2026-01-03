洪孟楷憶日本國會參訪經驗 指紀念品中心是傳遞價值的場域

照片來源：洪孟楷臉書

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

國民黨立委洪孟楷今（3）日表示，強化「國會」與「中華民國」的集體意象，是民主制度成熟的重要一環，而規劃國會紀念品中心，正是讓參訪立法院的民眾產生歸屬感與認同感的關鍵作法。他指出，立法院長韓國瑜在日本國會參訪時，面對朝野委員即曾分享此一理念。

洪孟楷表示，媒體報導指出，韓國瑜院長上任後，期盼立法院能規劃國會紀念品販售空間，補足立法院長年以來僅能參訪，卻缺乏具體紀念物的缺口。他認為，這樣的規劃不只是商業設計，而是關於「國會認同」的重要起點。

廣告 廣告

洪孟楷回憶，去年9月陪同韓國瑜院長首次正式進行國會外交，出訪日本參訪參眾議院時，特別受邀前往日本國會紀念品中心停留。他說，當時同行的朝野立委，各自挑選具象徵意義的紀念小物，有人作為收藏，有人則希望帶回選區與鄉親分享，韓國瑜也特別挑選印有日本國會外觀的毛巾，致贈給每一位團員。

洪孟楷說明，韓國瑜在挑選紀念品時曾表示，「國會，是一個國家最高的民意殿堂，代表的是全體國民，毛巾也能這樣設計，感受到日本整體社會對於國會的重視和責任。」這段話至今仍讓他印象深刻，當站在他國國會，感受到制度的莊嚴與歷史的重量，更能體認身為中央民意代表所承載的責任，那不只是個人身分，而是來自人民的託付。

洪孟楷提到，第11屆立法委員任期內，愈來愈多朝野立委開始在西裝外套上配戴「國會議員胸章」，而這在日本國會早已是日常作法，這段期間，韓國瑜也進一步請立法院同仁設計仿真的紀念款胸章，作為贈送外賓的小禮物。他表示，許多外賓收到後都十分珍惜與感動，因為那代表的不是個人，而是整個國會。

洪孟楷強調，一個對外有門面、對內有意義，兼具設計感與象徵性的國會紀念品中心，不只是販售商品，而是傳遞價值的場域，讓每一位來到立法院的國人，都能帶走一份屬於「中華民國國會」的記憶與認同。

洪孟楷指出，這樣的設計並非為任何個人而生，而是為整個立法院存在，不分黨派、不分朝野，只為讓國會角色更加清楚，讓人民對國會的歸屬感更加具體。他也表示，當美國、日本等民主國家的國會紀念品中心早已行之有年，中華民國國會終於邁出這一步，值得肯定。

照片來源：洪孟楷辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

沈伯洋揭中國網路博主散布住家衛星圖 批再現「關西機場式操作」

SIM卡補換規定引發擾民爭議 陳冠廷：NCC應完善制度

【文章轉載請註明出處】