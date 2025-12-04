洪孟楷推鞭刑 鄭運鵬：在有性侵能力前，一人先一鞭？改革要用自己的腦

記者李鴻典／台北報導

新加坡近期修法，以鞭刑作為打擊詐騙的新手段，國民黨立委洪孟楷說，政府應思考增加鞭刑制度，懲戒虐童、性侵、詐騙案；同時，他考慮明年提出鞭刑公投，讓民眾表態是否增加鞭刑，嚇阻犯罪。對此，前立委鄭運鵬不以為然表示，改革要用的是自己的頭腦，不是用別人的身體。如果認為鞭刑很恐怖，可以嚇阻性侵這類犯罪，那不如在有性侵能力前，一人先來一鞭。

洪孟楷表示，下會期將提出法案，並考慮明年推鞭刑公投，讓國人清楚明白表態，是否在我國刑罰上，除原有刑責外再增加鞭刑，來嚇阻犯罪。（圖／翻攝自洪孟楷臉書）

洪孟楷表示，民調顯示7成民眾支持以鞭刑懲戒，要求政府思考增加鞭刑制度，懲戒虐童、性侵、詐騙案；記者會後將彙整大家看法，正式發函行政院、司法院、法務部等相關部會，要求正視問題，研議適用於台灣的嚴刑峻罰，他正在研議下會期提出修法版本。

廣告 廣告

洪孟楷說，明年考慮提出鞭刑公投，讓民眾表態是否在刑罰上增加鞭刑，嚇阻犯罪，但只針對性侵、虐童、詐騙等重大犯罪，不會無限上綱。

鄭運鵬提到，最近又開始談身體罰鞭刑了。簡單來說，如果認為鞭刑很恐怖，可以嚇阻性侵這類犯罪，那不如在有性侵能力前，一人先來一鞭，每個人都知道好死，這樣應該是連性侵被害人都不會出現了，對吧？世界當然不是這樣運作的。

鄭運鵬說明，人類的刑罰制度，從身體罰進化到現代剝奪自由罰是有道理的，要用身體罰絕對不會是台灣民意代表的創見，有身體罰的古代治安也絕對不會比較好，現代有身體罰的國家也未必治安比較好，新加坡治安靠的絕不是鞭刑，而是教育；中東國家還有不少更多嚴峻的身體罰，治安也沒有比新加坡和台灣好。

改革要用的是自己的頭腦，不是用別人的身體。鄭運鵬提醒，大家要記得，刑罰下的特權，永遠不會是弱勢的那群人，而是制定制度的那群人，不要想著被打的都是壞人，聰明的選民要想到的是遭遇冤獄如果是自己的親朋好友，被鞭刑後身體一輩子帶傷，要怎麼救濟？

更多三立新聞網報導

華裔男教保員性侵多名幼兒園學童「最小僅2歲！」 他認拍2.5萬筆不雅片

用「鞭刑」對付詐騙、虐童、性侵犯！洪孟楷：考慮明年推公投

少女「野球拳」脫到一件不剩！2惡性少年「相揪性侵」家長說這話更可惡

公務員午休偷情！新北市府停車場「車震10年」 次數多到數不清

