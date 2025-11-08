洪孟楷提新北耶誕城仿日全年點亮、分區輪辦 觀旅局：高額建置維運成本需慎估

新北市觀光旅遊局回應，高額建置與維運成本需謹慎評估，但未來將評估結合其他行政區燈飾，打造「新北大耶誕城」，同時考量成本效益、節能與城市特色，力求觀光效益最大化。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕今年「新北歡樂耶誕城」將於11月14日登場，但活動再遭新北市政府周邊板橋居民反彈，新北市國民黨立委洪孟楷則建議市府參考東京都廳經驗，打造「365天亮起的新北」、分區輪辦。對此，觀光旅遊局回應，高額建置與維運成本需謹慎評估，但未來將評估結合其他行政區燈飾，打造「新北大耶誕城」，同時考量成本效益、節能與城市特色，力求觀光效益最大化。

觀旅局指出，耶誕城已成板橋及新北冬季著名國際盛典，每年皆有不同主題，今年以「LINE FRIENDS總動員，馬戲嘉年華」，活動期間除已有類似前述東京都廳舍外光影秀展演，成為新北的一地標展現，另有週間各局處相關活動，例如經發局的耶誕市集與電競比賽、動保處毛寶貝等活動，及周遭特色光環境燈飾營造，其兩者效益與性質仍有所不同。

觀旅局表示，新北歡樂耶誕城活動經由長時間固定地點、搭配板橋市廣特色，成功創建出活動品牌，未來可再結合新北相關行政區的耶誕裝飾燈區，打造出「新北大耶誕城」。

至於參考東京經驗，觀旅局表示，高額建置與維運成本需謹慎評估(日本2024年該項目編列預算約2億元新台幣)。新北耶誕城光影秀則可隨主題靈活調整，將持續研擬成本效益、地域條件、節能永續及城市特色結合，力求達到觀光效益最大化。

