洪孟楷提鞭刑對付詐騙、虐童、性侵犯 考慮明年推公投

洪孟楷表示，預計下個會期會提出法案，並評估推動公投，讓民意直接決定是否在我國刑罰中增列鞭刑。（國民黨立委洪孟楷提供／張睿廷台北傳真）

國民黨立委洪孟楷3日與多位重大刑案被害者家屬及民間團體舉行記者會，重申面對詐騙、虐童、性侵等重罪，現行制度已不足以嚇阻，再次提出研議「鞭刑」入法。洪孟楷表示，預計下個會期會提出法案，並評估推動公投，讓民意直接決定是否在我國刑罰中增列鞭刑。

該場記者會有多名刑案受害者遺屬到場發聲，包括師鐸獎案張介能、新北資優生割喉案楊爸爸、陸正案弟弟陸定、台南殺警案涂怡婷、新北殺警案劉祉源等人，藍營立委許宇甄、牛煦庭、蘇清泉、羅智強也出席力挺。陸定哽咽指出，「該執行的死刑就應儘速執行」，不要再以各種理由拖延，否則只是讓家屬承受二次傷害。

洪孟楷表示，白玫瑰上街拒廢死屆滿一年，立法院已否決支持廢死的大法官被提名人，但行政部門毫無實質回應也缺乏檢討；超過八成民意反對廢死，政府卻似乎沒有聽見，被害人權益不但沒有進展，反而看見檢察總長為關押最久的死囚聲請非常上訴，華山大草原分屍案兇嫌最終免死，假釋再犯案件一再發生，中選會甚至直接沒收反廢死公投，等於把門關在被害者面前。

面對外界質疑。洪孟楷引用新加坡經驗指出，唯有確實的重刑，才能讓犯罪者真正畏懼，近期民調也顯示，超過7成民眾支持加重刑度，鞭刑與死刑的核心目的都是讓加害者清楚知道國家會為被害者討回公道，已有不少專家提出鞭刑適用於虐童、性侵等重案，未來將彙整各界意見送交行政院、司法院及法務部，要求正面回應。

法務部則回應，已召開刑法修正小組會議研議鞭刑，正反意見都有，將持續蒐集外國立法例與各界觀點；司法院尊重主管機關研議，但多數法律學者認為鞭刑屬酷刑，具有報復性質。

洪孟楷強調，明年是否提出鞭刑公投，將取決於社會共識，但核心目標很單純，就是討論詐騙、虐童、性侵等重大犯罪，是否應在原有刑罰之外再加上一層真正能讓加害者害怕的懲戒。

