洪孟楷擬推「鞭刑」公投 適用於詐騙、虐童、性侵犯

國民黨立委洪孟楷今（3）日召開「白玫瑰拒廢死大法官周年」記者會，主張政府應效仿新加坡增設「鞭刑」制度，適用於詐騙、虐童、性侵等重大罪刑，他也考慮明年提出鞭刑公投，讓國人清楚表態是否在刑罰上增加鞭刑來嚇阻犯罪。

國民黨立委洪孟楷提倡新增「鞭刑」。（圖／中天新聞）

國民黨立委洪孟楷、牛煦庭、蘇清泉等人今日邀集陸正案、台南殺警案、新北資優生割喉案等受害家屬與多個民團召開記者會。他痛批，一年前白玫瑰上街發起拒絕廢死大法官後，被害人權益保障毫無進展，反而看到檢察總長邢泰釗為關最久的死囚黃春棋、陳憶隆提非常上訴；他再提到，2018年發生的「華山大草原分屍案」射箭教練陳伯謙性侵分屍「割乳做標本」卻躲過死刑，以及17年前姊弟戀談分手就勒死女友的桃園李姓男子,假釋出獄又再度勒斃想分手的女友。

廣告 廣告

國民黨立委洪孟楷今日召開「白玫瑰拒廢死大法官周年」記者會。（圖／中天新聞）

會中，陸正案弟弟陸定哽咽質疑，「你們都判死刑了就應該執行，不要以各式理由怠慢拖延，進而二次傷害被害者家屬。」他強調，該執行的死刑請儘速執行，莫以各種理由怠慢拖延。

洪孟楷強調，新加坡鞭刑成效絕對是多數參考民意，民調指出高達7成民眾支持以鞭刑懲戒，「敢犯案就敢處罰，無論鞭刑、死刑都是要讓行凶者有所警惕。」他指出，很多專家學者提出虐童、性侵等重大罪刑適用，他要求政府思考增加鞭刑制度，懲戒虐童、性侵、詐騙案。他將會彙整大家看法，正式發函行政院、司法院、法務部跟相關部會，要求正視問題，研議適用於台灣的嚴刑峻罰。

洪孟楷說明，除了拋出「鞭刑」阻絕詐騙的主張，也提出應該擴及對虐童、性侵等重大罪刑適用研議，開宗明義是以性侵、虐童、詐騙等重大犯罪，不會無限上綱。他表示正在研議下會期會提出修法版本，可以考慮明年提出鞭刑公投，讓國人清楚明白表態，是否在我國刑罰上除原有刑責外再增加鞭刑。

延伸閱讀

台灣保證實施法案生效 林佳龍：未來可在聯邦機關洽公

川普簽了！「台灣保證實施法案」生效 定期更新台美交流措施

美台交流再鬆綁！美參院法案檢視交往限制 待川普簽署生效