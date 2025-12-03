洪孟楷擬明年推鞭刑公投 擴大虐童、性侵等重罪適用

照片來源：洪孟楷國會辦公室

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

白玫瑰拒絕廢死大法官週年、師鐸獎案11週年紀念日，被害者家屬及被害人權益相關團體，與立法委員洪孟楷今（3）日共同召開記者會，除了表達支持洪孟楷拋「鞭刑」阻絕詐騙的主張，也提出應該研議擴及對虐童、性侵等重大罪刑的適用。

「愛如故、正義不能缺席。」洪孟楷表示，去年大家站上凱道，用行動告訴社會，一年過去，立法院兌現承諾，否決支持廢死的大法官被提名人，然而仍看不到行政部門的任何檢討或回應，超過8成民意反對廢死，但政府是否真正聽見？被害者家屬追求司法正義的距離，為何依舊如此遙遠？讓家屬獨自承受殘酷的司法拖延，是整個社會共同的失職。

「更令人痛心的是，過去這一年我們看見更多荒謬的司法亂象。」洪孟楷舉例指出，檢察總長替關最久的死囚提出非常上訴；2018 華山分屍案兇嫌性侵、分屍卻免死；桃園李姓男子假釋後再犯命案；甚至中選會粗暴沒收反廢死公投，等於向所有被害者關上大門。

照片來源：洪孟楷國會辦公室

洪孟楷質疑，檢察總長可以為死囚積極奔走，那誰能替被害者和家屬站出來？法令與制度是否真正跟上社會期待？他提到，詐騙肆虐，今年上半年詐騙金額高達480億，行政部門卻還在強調報案數下降、金額下降，但每天打詐儀表板依然跳著2億、3億，如此成績，有什麼好自滿？

洪孟楷表示，從新加坡的經驗可清楚得知，真正有效的打詐，必須以強而有力的刑度讓犯罪者害怕。民調也顯示7成以上民眾支持更嚴格的刑罰，就是希望讓詐騙犯不敢犯罪，讓惡意停在第一步，這是行政與立法應共同努力的方向。

「鞭刑與死刑的核心目的，就是讓犯罪者恐懼，知道跨線就會付出代價，知道國家會替被害者討回公道。」洪孟楷認為，唯一能保障守法人民的方式，就是讓犯罪者承擔應有責任，讓社會免於恐懼；被害者權益沉睡太久，不能再等，司法要回應的不是口號，而是民意、事實與正義。

洪孟楷指出，有許多團體與專家提出建議，是否將鞭刑適用於性侵、虐童等重大犯罪；這些並非無限制擴張刑度，而是主張對詐騙犯、性侵犯、虐童犯等重大侵害人民安全的行為，政府必須正視並研議增訂鞭刑制度，讓法令真正保護人民。

洪孟楷說明，大家在討論的死刑或是台灣目前還沒有的鞭刑，都是希望讓加害者警惕，嚇阻未來有可能的犯罪，讓犯罪者受應有的制裁。他特別提到，昨天看到執政黨立委王世堅也表態提倡嚴刑峻罰，且認為鞭刑能逼出上線，這代表若目前法治條件、法治環境沒辦法有效嚇阻犯罪，就應該思考更多積極手段來嚇阻

洪孟楷認為，可以採用鞭刑公投方式，讓國人清楚來表態，是否能夠在我國刑法上，增加鞭刑處罰要件以及處罰方式，來嚇阻犯罪；開宗明義前提是針對性侵、虐童、詐騙等重大刑案，絕對不是無條件上綱，也不會違反比例原則。他重申，詐騙、虐童、性侵等類型犯罪，是在原有刑責外，再增加鞭刑的刑責，至於國人是否同意，國民黨考慮明年提出鞭刑公投。

照片來源：洪孟楷國會辦公室

