洪孟楷朝聖台灣隊紀錄片《冠軍之路》 遭網砲轟「刪預算還敢蹭」

以2024世界棒球12強賽台灣隊為主軸的紀錄片《冠軍之路》，於今年元旦上映，吸引眾多棒球迷進電影院朝聖，重溫台灣隊奪冠的感動時刻。新北藍委洪孟楷也在社群發文，分享自己的觀影心得，並大讚「這是你我最熟悉的中華隊，也是我們最愛的中華隊。」不料卻大翻車，網友留言一面倒，怒批洪孟楷「刪預算還敢來蹭」。





2024年世界12強棒球賽台灣隊拿下冠軍，是台灣成棒睽違多年、歷史性一刻，為全台國民津津樂道，紀錄片《冠軍之路》就是以此為主題，介紹這次台灣隊球員、教練從不被看好，到最後逆勢奪冠的幕後故事，更讓許多球迷進場觀影後，感動忍不住落淚，中職會長、立委也提醒球迷，進場前記者要帶面紙，因為有真的有需要（編按：感動拭淚用）。



而洪孟楷也在社群平台Threads上發文，大讚《冠軍之路》呈現手法、節奏相當流暢，訪談與比賽交錯得恰到好處，片中兩次回顧2013年WBC的對比，更是全片情緒的高點，更大讚「能把國家的驕傲打出來，這件中華隊球衣，格外耀眼！」直呼這就是我們最愛的國家隊，並推薦大家也走進戲院觀賞。



不過洪孟楷這篇觀影心得文卻大翻車，許多網友不領情，貼出去年的預算提案單，點名藍委去年刪體育偵查的經費預算，今年的總預算竟到現在也還沒審，擔心會影響馬上就要到來的WBC棒球經典賽。



網友更進一步砲轟洪孟楷「刪預算還敢蹭喔」、「這次掉的每一分都要算在國民黨頭上」、「刪體育預算，現在又在那邊蹭，噁不噁心」、「刪體育預算、現在蹭team Taiwan！！拜託行行好～明天上班認真一點，快審預算啦！」

