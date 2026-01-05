洪孟楷朝聖《冠軍之路》讚最愛的中華隊 挨批「刪預算還敢蹭」

洪孟楷到電影院看《冠軍之路》，並與導演龍男·以撒克·凡亞思合影。（翻攝自洪孟楷臉書）

以2024世界棒球12強賽為主題的紀錄片《冠軍之路》元旦正式上映，吸引不少棒球迷進電影院朝聖，重溫當時看到台灣奪冠的感動時刻。國民黨立委洪孟楷也在社群發文分享自己看完電影的心得，並大讚「這是你我最熟悉的中華隊，也是我們最愛的中華隊。」未料卻引發眾人砲轟。

《冠軍之路》在講什麼？

2024年台灣首次在世界12強棒球賽擊敗日本、拿下冠軍，歷史性的一刻讓台灣球迷至今仍回味無窮，紀錄片《冠軍之路》以此為主題，介紹這次代表台灣出賽的球員、教練的背後故事，帶著大家再走一回奪冠旅程，讓許多球迷看了都忍不住感動落淚。

洪孟楷在社群發文，對於《冠軍之路》的呈現手法給予肯定，球員和教練的訪談讓這個冠軍榮耀更加立體，也非常真實，「能把國家的驕傲打出來，這件中華隊球衣，格外耀眼！」直呼這就是我們最愛的中華隊。

洪孟楷心得文為何挨轟？

然而洪孟楷的心得文卻在Threads引發許多網友砲轟，留言區有人點名國民黨立委去年刪除了體育偵查的經費預算，今年的總預算到現在也還沒開始審，擔心會影響馬上就要到來的WBC棒球經典賽，「刪預算還敢蹭喔」「這次掉的每一分都要算在國民黨頭上」「刪體育預算，現在又在那邊蹭，噁不噁心」「刪體育預算、現在蹭team Taiwan！！拜託行行好～明天上班認真一點，快審預算啦！」

回顧去年1月，立法院審理中央政府年度預算時，藍白曾大量提案刪除預算，引發爭議後陸續撤案，藍白反批綠營抹黑造謠，洪孟楷當時以否認表示，體育署（現升格為運動部）預算增加19億元，強調支持運動不分朝野，並稱成立運動部是在野黨率先提出政策，未來體育預算只會多不會少；藍委徐巧芯也指出，體育署總體預算刪減比率1.36%，約1億元左右、凍結比率0.60%，約4,500萬元，強調體育預算比前一年不減反增；只不過今年度的預算至今仍在立法院卡關，何時會通過仍是未知數。

