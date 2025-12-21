洪孟楷為一線新聞人員轟網友 批北捷恐攻陰謀論傷害媒體業

國民黨立委洪孟楷指出，在混亂時刻，仍有新聞工作者以專業與責任感，協助社會穩定情緒、釐清真相，陰謀論者卻攻擊媒體工作者，這是對第一線新聞人員的一種汙衊。（洪孟楷提供／張睿廷台北傳真）

北捷12月19日發生隨機攻擊事件，社會震驚之餘，各界議論紛陳。國民黨立委洪孟楷指出，事件核心不容模糊，這是一場兇嫌惡意發動的無差別攻擊，邪惡且不可原諒；但在混亂時刻，仍有新聞工作者以專業與責任感，協助社會穩定情緒、釐清真相，陰謀論者卻攻擊媒體工作者，這是對第一線新聞人員的一種汙衊。

洪孟楷表示，事件發生第一時間，ETtoday記者陳以昇拍下中山站外關鍵影像，成為外界理解事件脈絡的重要依據，卻反遭部分網友以陰謀論指控「配合演出」。他直言，陳以昇長年跑線，遇重大突發事件能即刻判斷、冷靜記錄，手持影像穩定並非異常，而是多年專業訓練與責任感的自然展現。

洪孟楷也提到，資深新聞主播廖芳潔事發當下雖為休假身分，仍在資訊未明、風險未知的情況下，主動前往現場即時連線，協助社會大眾快速掌握狀況。他指出，能在高度緊張情境中清楚播報，正是新聞專業與對民眾知情權使命感的體現。

對於網路上將新聞人員與兇嫌牽連的說法，洪孟楷直言，這不僅是對無辜者的傷害，更是對新聞專業的嚴重污衊。他強調，台灣社會珍惜言論自由，但不應讓毫無根據的陰謀論，抹煞第一線新聞人員的盡責付出。

洪孟楷最後也提及，57歲余姓民眾在第一時間挺身而出，試圖阻止兇嫌行動，可能因此打亂犯案計畫、避免更多傷害。他表示，無論身分為何，這樣的行為同樣展現對他人生命的責任與關懷。

洪孟楷指出，兇嫌的暴力行徑固然令人憤怒，但在黑暗時刻，仍有人選擇挺身而出、守住專業與良知，這正是社會得以站穩的力量來源。

