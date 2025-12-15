洪孟楷砲轟民進黨 否定民意、叫「綠共」剛好而已

立法院日前通過再修版《財政收支劃分法》，行政院長卓榮泰宣布，「依照憲法第37條決定不予副署本次修法」。對此，國民黨立委洪孟楷砲轟，這是行政權公然否定國會民意，叫「綠共」真的剛好而已！

立法院日前通過再修版《財政收支劃分法》，行政院今（15日）召開「捍衛憲政秩序」記者會，院長卓榮泰宣布，「依照憲法第37條決定不予副署本次修法」。

卓榮泰指出，若立法院對行政院不副署決定有意見，立法院可以依照憲法增修條文規定，可以對行政院長提出不信任投票來制衡，因此行政院不副署，絕非行政權獨大、也絕非行政院獨裁。

廣告 廣告

對此，國民黨立委洪孟楷今（15）日在臉書指出，這是行政權公然挑戰憲政體制、否定國會民意，直接向台灣民主法治宣戰。

他認為，「不副署」並非與在野黨叫板，而是行政凌駕立法、否認依法完成的立法程序。當法律只因行政首長一句話就可以拒絕執行，請問台灣的法治還剩下什麼？

「更諷刺的是」，洪孟楷直言，這樣的作為不只打臉依法公告的總統，也背離社會主流民意，叫「綠共」真的剛好而已！因為這種想做就做、不想做就不做的權力心態，當行政院長可以選擇性服從法律，憲政分際與民主制衡形同虛設。

洪孟楷強調，這是對民主法治造成的傷害，將永遠留在中華民國的憲政史上，這不是政黨之爭，而是體制之危，民進黨執政下讓台灣民主法治徹底淪陷。

【看原文連結】