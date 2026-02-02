洪孟楷立院新會期報到 籲引進「鞭刑」助打詐

國民黨立委洪孟楷為第二位赴立法院第11屆第5會期報到的立委。(記者方賓照攝)

〔記者陳治程／台北報導〕立法院第十一屆第五會期今(2)日起報到，在民進黨立委郭國文搶頭香後，國民黨立委洪孟楷緊接在後準備。他表示，國內人民遭詐騙情形日益猖獗、金額達70億關卡，呼籲政府、立院朝野合作，更建議引進「鞭刑」加強打詐，莫讓人民自求多福。

洪孟楷受訪說，新會期新開始，他期望朝野共同打擊詐騙；根據官方統計，國人去(2025)年整年遭詐金額新台幣66億元、上(1)月底則升至70億元。他強調，當國人詐騙持續猖獗，政府不應只讓人民「自求多福」，期望行政院、朝野一同打詐，而他也會提案修法、仿效新加坡引進「鞭刑」制度，加強打詐力道。

洪孟楷曾在立法院第十屆第五至第七會期連續三期「搶頭香」，然此次頭香由郭國文攔胡，屈居第二。

至於日前一時喧騰的台美關稅法案，洪孟楷呼籲，行政院應在3月提出報告時讓人民了解細節，立院屆時也將對農產品及汽車零關稅進口、受影響產業範圍及後續補助措施等項目進行審查，會為國人密切監督行政院施政情形。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

