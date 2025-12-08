洪孟楷轟NCC前後不一 質疑獨立機關淪為「看上面辦事」

立法院交通委員會審查《衛星廣播電視法》修正案，身兼召委的國民黨立委洪孟楷今日就新聞自由與媒體監管問題，對NCC代理主委陳崇樹進行嚴厲質詢，要求NCC明確承諾依法行政、展現獨立性。

洪孟楷首先闡述新聞自由的界線，指出新聞自由雖為制度性保障，但不能無限上綱。他表示政府可在一定範圍內管理與規範媒體，但絕不應從根本上破壞媒體制度或多元性。他強調應區分「依法處罰」與「封台禁言」的本質差異——該罰就罰，但不能以審查理由直接讓媒體聲音消失。

廣告 廣告

洪孟楷以立法院為例，指出即使言論不中聽、不被接受，只要未違法、未污衊、未言語羞辱，就屬意見表達，不應因政治立場差異就要求對方閉嘴。他強調不能因不同意見就「把對方的喉嚨封起來、膠布貼起來、不讓發聲」。

針對中天新聞台復台問題，洪孟楷提出關鍵質詢：若立法院修法通過允許中天在訴訟確定前恢復播出，NCC是否會尊重立法院決議並依法執行？陳崇樹回應表示，立法通過後NCC當然依法行政。

然而洪孟楷隨即追問NCC的獨立性，指控行政院長期置之不理立法院三讀法案，包括軍人加薪甚至創制釋憲程序。他質疑NCC作為獨立自主機關，是否會真正依法處理，而非受上級壓力影響。

陳崇樹的回答卻出現轉折，改稱「一般情況下」依法處理，但若法規賦予救濟程序，相關單位踐行該程序也屬依法行政。此答復引發洪孟楷強烈不滿。

洪孟楷痛批陳崇樹前後態度不一，認為這正是NCC長期被國人詬病之處——每次都讓人感受到上級壓力。他直言NCC喪失信賴度的根本原因，就是看不到獨立性與專業性，而是「看上面辦事」。

洪孟楷強調，該質詢的目標就是要求NCC明確宣示有無風骨、有無專業、有無獨立性，而非含糊其詞地談法律解釋。他要求NCC展現真正的獨立機關風範。

更多品觀點報導

衛福部成立兒少及家庭支持署 呂建德：力爭2026年正式掛牌運作

財劃法覆議案遭否決 卓榮泰第八次覆議再失敗

