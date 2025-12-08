洪孟楷：若《衛廣法》修正通過 會讓中天復台？ NCC：依法行政

國民黨立院黨團提出《衛星廣播電視法》部分條文修正草案，增訂執照遭註銷之衛星廣播電視事業於行政救濟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利。國民黨立委洪孟楷今（8）日在立法院質詢NCC，如果將來三讀通過，中天新聞台可以在訴訟確定前，恢復原先電視頻道復台，NCC會尊重立法院的決議嗎？NCC代理主委陳崇樹回答，行政機關都是依法行政，NCC當然會依照通過了法律來處理，如果賦予相關單位有針對法令相關的一些救濟程序，相信它踐行這個程序也是依法行政。

國民黨立委洪孟楷今（8）日質詢時表示，新聞自由雖屬於制度性保障，但也不能無限上綱；政府雖能在一定的範圍管理與規範媒體，可是不得從根本上破壞媒體制度的存在或是多元性。若媒體逾越規範，該處罰就要處罰，例如罰多少錢，但絕對不是說從根本上面來破壞媒體制度，讓該台直接言論消失。

洪孟楷說，即便在立法院裡有很多不同的意見，或者說講的話也不一定中聽、不一定能夠接受；但只要沒有違反法令、沒有污衊，甚至沒有相關的言語羞辱，其實那就是意見表達。不能因為不喜歡聽到這個意見，就要求對方閉嘴，甚至直接把對方的喉嚨封起來、膠布給貼起來、不讓發聲。

洪孟楷指出，過去司法訴訟已經有看到了，不管是中天新聞台或說相關的部分，其實真的不需要因為政黨立場而有雙重標準。所以想請教，許多修法版本裡面都有提到，如果說將來真的三讀通過，中天新聞台可以在訴訟確定前，恢復原先電視頻道復台，NCC會尊重立法院的決議，並且讓後續的程序繼續進行嗎？

NCC代理主委陳崇樹回答，在立法修正通過前，NCC表達的意見就是今天的報告；如果立法通過的話，行政機關都是依法行政，NCC當然會依照通過了法律來處理。

洪孟楷追問，現在行政院把很多立法院通過的法案，即便是三讀通過的法案都置之不理，包括軍人加薪，甚至還獨樹一格，創制一個民主國家沒有看過的，就是所要釋憲通過之後才來處理。代理主委剛已表明立場，只要立法院三讀通過的法案，NCC就應該依法處理，不會採取釋憲的方式嘛！因為NCC是獨立自主的機關，不受任何上面長官的壓力，對吧？

陳崇樹回答，一般的情況當然是依法處理，依法行政、依法處理。但是目前的法規架構，如果賦予相關單位有針對法令相關的一些救濟程序，相信它踐行這個程序也是依法行政。

洪孟楷笑稱，陳崇樹兩分鐘前跟兩分鐘後的態度完全不一樣？因為NCC是獨立機關，所以才會特別提出質詢，要求說明NCC到底有沒有風骨？有沒專業？有沒有獨立性？而不是看上面辦事。但最遺憾的地方就是為什麼NCC讓人家沒有辦法接受？或者說國人普遍信賴不夠？就是因為每一次都覺得NCC有上面的壓力啊！

對此，陳崇樹否認態度前後不一，他強調一般情況之下，NCC當然依法行政，但NCC是二級獨立機關；且相關權責不在NCC。但如果這個法律、這個辦法修正通過，假設最終定案下來，NCC當然是依照這個通過的法律、依法執行。

