洪小鈴孕後復出直接挑戰功夫片 習武幾個月上場導演驚豔

洪小鈴（左）產後復出竟是動作片。張家慧（右）在《如果我不曾見過太陽》演出。（幸星娛樂提供）

洪小鈴與同門師弟們一同到馬場拍年曆，與知名設計師詹朴一同企劃，原本擔心馬兒難控制會影響進度，結果各個都快速就位還直視鏡頭甚至會吐舌搶鏡，完全不用造型就非常亮眼，反而最後為了構圖都還要請他們像『馬』一點，不要再看鏡頭了！

升格當媽咪的洪小鈴，女兒才一出生，戲劇邀約也跟著來，雖然他很高興大家鼓勵她盡快回歸，但她仍然先婉拒了許多演出機會，經紀人進一步確認原因後，才發現原來她是為了家中的老狗『馬尼』而希望減少外出工作的機會，『馬尼』是她養了十幾年的流浪狗，把狗當家人的她因『馬尼』的身體狀況日益衰弱生活上需要有人隨時在旁照顧，甚至說有工作時女兒可以交給家人或保母幫忙照顧，但『馬尼』很需要她，讓經紀人也只好同意先減少她工作量，好在她身邊還有神隊友老公張天霖。因此她也選擇了過去較沒嘗試過的短片開始回歸拍戲工作，更為了戲中角色的武功需求，上了幾個月的武術課，近期在拍攝現場驗收成果，被導演大誇，因為此武功一般需要幾年才能學成，為了縮短前置時間及劇情需要雖然只安排她學習其中的一部份，但因她學習的非常認真，除了劇組安排一週兩次的課程外，回家也都會自主練習拍給團隊看，超出團隊預期，她自己也非常有成就感，想接著嘗試更多武打動作的角色。

同樣有媽咪身分的張家慧，更是多名電影導演喜愛的演員，中間因結婚育兒中斷演藝事業多年，這幾年又開始在許多電影跟影集可以看到她客串演出，許多夯劇《想見你》、《逆局》、《如果我不曾見過太陽》都可以看到她擔任關鍵角色。平常空檔看非常多各國影集的她是公司的影集資料庫，體能不錯的她，去年更參與運動類節目《最強的身體》成功完賽，平常就有健身習慣的她身材維持得宜，跟公司許願想演出殺手或其他需要功夫的角色，想要挑戰自我。

裴子齊剛退伍就片約不斷，是去年的黑馬。 （幸星娛樂提供）

身為幸星經紀公司最小的演員，帶著北影新人頭銜的裴子齊是幸星去年的黑馬，本來剛服完兵役外型還是平頭的他，公司規劃他可先客串一些戲份不重的角色，一邊等頭髮留長一邊上課充實一些其他技能，結果外型有特色且表演自然的他馬上獲得幾位知名導演賞識，不畏他還在新人階段直接讓他出演兩部影集主角，讓他受寵若驚。他也很努力爭氣，公司安排他殺青後的空檔馬上進行動作課訓練，他也沒有喊累，還跟公司喊話：可以把他時間都排滿他沒有問題。結果，馬上就接到動作片《即刻刺殺》的演出機會，讓他在電影劇組安排的動作課學習時更快上手還被老師誇資優生，戲中將跟香港、台灣多名影帝互相廝殺，非常值得期待。

