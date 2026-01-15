洪小鈴推遲產後復出計畫 忍痛曝催淚原因

幸星娛樂今年召集旗下藝人，在馬術莊園拍攝馬年年曆，其中，演員洪小鈴2024年與認識20年的好友張天霖結婚，後生下女兒。不過，在產前表達希望儘速回歸表演工作的她，因家中變故，只好忍痛推掉許多戲約。

左起，洪小鈴、裴子齊、曾少宗、鍾政均、林孫煜豪、楊銀豪、張家慧（圖／幸星娛樂）

多了媽媽身份的洪小鈴，女兒才一出生，許多戲劇邀約也跟著來，雖說很高興大家的鼓勵，但她仍然先婉拒了許多演出機會，公司細問之下，才發現是因為家裡養了十幾年的浪浪『馬尼』年事已高，女兒能夠交由保母、家人幫忙照顧，但馬尼的狀態，實在必須由她親自照看。

好在身邊還有神隊友張天霖，也會在她需要時隨時支援，幫助她慢慢平衡工作跟家庭不同領域。因此洪小鈴也選擇過去較沒嘗試過的短片，開始回歸拍戲工作，更為了戲中角色的武功需求，上了幾個月的武術課，被導演大誇短時間內密集訓練，成果超出團隊預期，她自己也非常有成就感，想接著嘗試更多武打動作的角色。

洪小鈴拍攝馬年年曆（圖／幸星娛樂）

精通日文的鍾政均，近幾年多次前往日文演出音樂劇，亦曾受邀日本新聞台現場直播採訪，去年劇場作品一部接一部，檔期直接已經預約到2027，期間仍受邀客串出演日韓合製電影，相關細節雖目前仍在保密階段，但能跟不同國際知名的演員跟團隊合作，他感到非常幸運也很珍惜。

公司年紀最小的演員，北影新人裴子齊，本來剛服完兵役外型，還是平頭，公司規劃他可先客串一些戲份不重的角色，一邊等頭髮留長，一邊上課充實一些其他技能，沒想到外型有特色且表演自然的他，馬上獲得幾位知名導演賞識，不畏他還在新人階段，直接讓他出演兩部影集主角，讓他受寵若驚。

張家慧拍攝馬年年曆（圖／幸星娛樂）

張家慧結婚育兒中斷演藝事業多年，這幾年又開始在許多電影跟影集，可以看到她客串演出，《想見你》、《逆局》、《如果我不曾見過太陽》都擔任關鍵角色。體能不錯的她，去年參與運動類節目《最強的身體》成功完賽，也跟公司許願，想演出殺手或需要功夫的角色，挑戰自我。

出道多年身經百戰的曾少宗，去年主演大愛戲劇男主角，超齡演出醫生院長角色；已出演多部日本作品的他，出演的日本電影《九龍大眾浪漫》去年也在台上映；同時，他亦演出舞台劇《你的故事我的夢》挑戰一人飾兩角，分別演繹瓊瑤阿姨筆下經典角色《一簾幽夢》的楚濂跟《窗外》的李立維，整場在舞台上要不斷切換角色大獲觀眾讚賞，有些觀眾甚至表示完全看不出來兩個角色竟然都是他扮演的。

曾少宗拍攝馬年年曆（圖／幸星娛樂）

台大戲劇系畢業的林孫煜豪，去年第一次正式演出音樂劇，詮釋經典文學作品《小王子》，擔當男主角小王子一角。本來為了呈現小王子一貫的金髮形象，劇團準備了金色的假髮，但林孫希望能更貼近角色，主動染了金色的頭髮，許多觀眾皆表示，當林孫煜豪頂著一頭金髮在台上出現那刻，都還沒說話，就已覺得他就是小王子本人。

楊銀豪是幸星唯一一位外籍演員，華裔德國人的他因成長背景關係，加上曾去日本擔任模特兒幾年，故精通德英日語跟一些中文。除了演出好萊塢電影《台北追緝令》，跟女主角桂綸鎂同框飆戲外，過去也多被搭配女神們蔡依林、鄧紫棋、張鈞甯、Ella等拍攝廣告及ＭV，擅長吉他詞曲創作及擁有健美身形的他，也希望能挑戰許多需要不同語言的角色，將不同才華一一展現。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導