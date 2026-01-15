洪小鈴為了愛犬減少工作量 產後復出就挑戰功夫片

「幸星娛樂」藝人齊聚拍年曆。（圖／幸星娛樂）

「幸星娛樂」攜手知名設計師詹朴（APUJAN）與「三一馬術莊園」共同策劃2026年曆，旗下藝人全出動，洪小鈴、曾少宗、鍾政均、裴子齊、張家慧、林孫煜豪、楊銀豪與馬兒互動拍攝，紛紛大呼：「太好玩了，完全沒有工作的感覺。」當天還提早收工。

鍾政均受過馬術訓練，也成為拍攝當天唯一上馬真正騎到馬的人。（圖／幸星娛樂）

剛迎來新生命的洪小鈴，產後回歸的第一個挑戰竟是動作片。為了戲中的功夫需求，她投入數月高強度武術訓練，成果讓劇組大呼遠超預期，她也獲得很大成就感。洪小鈴養了十幾年的狗狗「馬尼」身體衰弱，她說工作時女兒可以交給家人或保母幫忙照顧，但「馬尼」很需要她，因而減少外出工作，還好老公張天霖支持與支援，讓她能平衡工作跟家庭。

洪小鈴為了家中老犬減少外出。（圖／幸星娛樂）

曾少宗去年產出豐碩，在大愛劇場挑戰演出院長一職，精準詮釋跨齡角色；演出的日本電影《九龍大眾浪漫》在台上映，並在舞台劇《你的故事我的夢》一人分飾兩角。 鍾政均這幾年多次前往日文演出音樂劇，工作檔期已排至2027年。他近期受邀參演日韓合製電影，2026年更將挑戰全英文音樂劇《I Love You, You’re Perfect, Now Change》。

「北影新人」裴子齊去年表現亮眼，擔綱兩部影集主角，更接演動作片《即刻刺殺》，與多位港台影帝同台飆戲。 林孫煜豪去年在音樂劇《小王子》中擔綱主角，為了貼近角色主動染成金髮，一現身根本是小王子本人，他用心揣摩小王子純真的表演詮釋及深情的歌聲，觀眾們都非常訝異看不出是劇場新人。

張家慧近年在《想見你》、《逆局》等夯劇皆有關鍵演出。平時熱愛運動、維持體適能的她，近期積極向公司爭取演出「殺手」等高難度動作角色。 華裔德籍藝人楊銀豪則展現語言優勢，精通德、英、日、中四語，曾在《台北追緝令》與桂綸鎂同框，並與蔡依林、張鈞甯等多位女神合作廣告。未來他希望挑戰更多元化的角色。

