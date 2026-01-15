洪小鈴為老狗婉拒戲劇邀約
迎接馬年，幸星娛樂旗下的洪小鈴、曾少宗、張家慧、林孫煜豪、鍾政均、楊銀豪、裴子齊等人齊聚，與馬同框拍攝年曆，原本擔心馬兒難控制會影響拍攝進度，結果每次輪到牠們上場時，都能快速就位還直視鏡頭，甚至吐舌搶鏡，非常亮眼可愛。
去年多了媽媽身分的洪小鈴，女兒才出生不久，戲劇邀約就跟著來，她雖高興大家鼓勵她盡快回歸，但仍先婉拒許多演出機會，原因是為了照顧家中老狗「馬尼」，因馬尼是她養了10幾年的流浪狗，現在身體日漸衰弱、需要有人照顧；把狗當家人的她，覺得狗狗很需要她，有工作時女兒可交給家人或保母照顧，但狗狗大多她自己照顧，幸好身邊還有神隊友張天霖，會在她需要時立刻支援，幫她在工作跟家庭之間取得平衡。
洪小鈴因此選擇過去較沒嘗試過的短片回歸拍戲，更為了角色的武功需求，上了幾個月武術課，近期在拍攝現場驗收成果，被導演大誇。為了縮短前置時間及劇情需要，只安排她學習其中一部分，但因她學習非常認真，除了劇組安排一周兩次課程，回家也會自主練習，超出團隊預期，她也很有成就感，之後想嘗試更多武打動作角色。
出道多年的曾少宗，在拍攝現場跟馬的互動順利，拍到許多有趣好看的美照，挑片時讓設計團隊跟經紀公司上演挑片爭鬥戰，最後他也參與投票，沒想到他選的跟大家不一樣，一問原因，竟是那張馬比較可愛，讓經紀人哭笑不得。
