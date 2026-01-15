洪小鈴為「家人」婉拒工作機會！謝神隊友張天霖支援

洪小鈴（左起）、裴子齊、曾少宗、鍾政均、林孫煜豪、楊銀豪、張家慧 拍攝馬年年曆。（幸星娛樂提供）

迎接馬年，幸星娛樂旗下的洪小鈴、曾少宗、張家慧、林孫煜豪、鍾政均、楊銀豪、裴子齊等藝人齊聚，與馬同框拍攝年曆，原本擔心馬兒難控制會影響拍攝進度，結果每次輪到牠們上場時，都能快速就位還直視鏡頭甚至吐舌搶鏡，非常亮眼可愛。

去年多了媽媽身分的洪小鈴，女兒才出生不久，戲劇邀約就跟著來，她雖很高興大家鼓勵她盡快回歸，但仍先婉拒許多演出機會，原因是為了照顧家中老狗「馬尼」，因馬尼是她養了10幾年的流浪狗，現在身體日益衰弱、需要有人隨時照顧，把狗當家人的她，覺得狗狗很需要她，有工作時女兒可交給家人或保母照顧，但狗狗大多她親自照顧，幸好身邊還有神隊友張天霖，會在她需要時隨時支援，幫助她在工作跟家庭支籤取得平衡。

廣告 廣告

洪小鈴跟馬一起拍攝馬年年曆。（幸星娛樂提供）

因此洪小鈴也選擇過去較沒嘗試過的短片開始回歸拍戲，更為了戲中角色的武功需求，上了幾個月武術課，近期在拍攝現場驗收成果，被導演大誇，因為此武功一般需要幾年才能學成，為了縮短前置時間及劇情需要，只安排她學習其中一部份，但因她學習非常認真，除了劇組安排一周兩次課程，回家也都會自主練習，超出團隊預期，她自己也非常有成就感，之後想嘗試更多武打動作的角色。

出道多年的曾少宗，在拍攝現場跟馬的互動非常順利，拍到許多有趣好看的美照，挑片時讓設計團隊跟經紀公司上演挑片爭鬥戰，最後他本人也參與投票，沒想到他選的跟大家不一樣，一問原因：竟是那張馬比較可愛，讓經紀人哭笑不得。

更多中時新聞網報導

保健》冷熱交替增風險 高風險群泡湯四原則

胡瓜和老友告別 慶幸曹西平走的安詳

推進免費營養午餐 嘉縣明拍板