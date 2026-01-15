洪小鈴產後無法復出！催淚原因曝光「婉拒超多戲約」感謝神隊友張天霖

記者趙浩雲／台北報導

洪小鈴、曾少宗、鍾政均、張家慧、裴子齊、林孫煜豪、楊銀豪齊聚拍攝經紀公司年曆照。（圖／幸星娛樂提供）

藝人經紀公司幸星娛樂每年都為旗下藝人拍攝年曆照，適逢馬年經紀公司提出希望讓藝人與馬同框的概念，團隊便開始燒腦，一開始想運送馬匹至攝影棚內拍攝，但擔心藝人與動物及團隊的安全，希望在大家都感到安全的環境下工作，剛好經紀人想到有好友本身經營知名馬場，於是將企劃跟好友分享馬上獲得大力支持，整個團隊前往馬場拍攝。

出道多年身經百戰的曾少宗，在拍攝現場跟馬的互動非常的順利，他去年主演大愛戲劇男主角，要演出超出他實際年齡的醫生院長角色，角色狀態較正經嚴肅，同時、他亦演出舞台劇《你的故事我的夢》挑戰一人飾兩角，分別演繹瓊瑤阿姨筆下經典角色《一簾幽夢》的楚濂跟《窗外》的李立維，整場在舞台上要不斷切換角色大獲觀眾讚賞，有些觀眾甚至表示完全看不出來兩個角色竟然都是他扮演的，不同角色切換精準又動人。

洪小鈴女兒才一出生許多戲劇邀約也跟著來，雖然他很高興大家鼓勵她盡快回歸，但她仍然先婉拒了許多演出機會。（圖／幸星娛樂）

多了一個媽媽身份的洪小鈴，女兒才一出生許多戲劇邀約也跟著來，雖然他很高興大家鼓勵她盡快回歸，但她仍然先婉拒了許多演出機會，為此公司也再特別跟她相約深聊，雖然能理解一般媽媽生完會想陪伴孩子的心意，但因為產前她曾表達產後可以快速回歸工作的意願，但在經紀人進一步確認原因後，才發現原來她是為了家中的老狗『馬尼』而希望減少外出工作的機會。

『馬尼』是她養了十幾年的流浪狗，把狗當家人的她因『馬尼』的身體狀況日益衰弱生活上需要有人隨時在旁照顧，甚至說有工作時女兒可以交給家人或保母幫忙照顧，但『馬尼』很需要她，讓經紀人也只好同意先減少她工作量，好在她身邊還有神隊友張天霖，也會在她需要時隨時支援，幫助她慢慢平衡工作跟家庭不同領域。

因此她也選擇了過去較沒嘗試過的短片開始回歸拍戲工作，更為了戲中角色的武功需求，上了幾個月的武術課，近期在拍攝現場驗收成果，被導演大誇，因為此武功一般需要幾年才能學成，為了縮短前置時間及劇情需要雖然只安排她學習其中的一部份，但因她學習的非常認真，除了劇組安排一週兩次的課程外，回家也都會自主練習拍給團隊看，超出團隊預期，她自己也非常有成就感，想接著嘗試更多武打動作的角色。

