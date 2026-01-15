洪小鈴當媽戲劇邀約激增 自曝為「這原因」婉拒演出機會

【緯來新聞網】洪小鈴、曾少宗和同門幸星娛樂師兄弟妹一起拍攝年曆，並分享近況。多了一個媽媽身份的洪小鈴，女兒才一出生許多戲劇邀約也跟著來，雖然他很高興大家鼓勵她盡快回歸，但她仍然先婉拒了許多演出機會，為此公司也再特別跟她相約深聊，雖然能理解一般媽媽生完會想陪伴孩子的心意，但因為產前她曾表達產後可以快速回歸工作的意願，但在經紀人進一步確認原因後，才發現原來她是為了家中的老狗「馬尼」而希望減少外出工作的機會。

洪小鈴、曾少宗和同門幸星娛樂師兄弟妹一起拍攝年曆。（圖／幸星娛樂提供）

馬尼是洪小鈴養了十幾年的流浪狗，把狗當家人的她因毛孩的身體狀況日益衰弱生活上需要有人隨時在旁照顧，甚至說有工作時女兒可以交給家人或保母幫忙照顧，但馬尼很需要她，讓經紀人也只好同意先減少她工作量，好在她身邊還有神隊友張天霖，也會在她需要時隨時支援，幫助她慢慢平衡工作跟家庭不同領域。

洪小鈴為毛孩選擇了過去較沒嘗試過的短片開始回歸拍戲工。（圖／幸星娛樂提供）

因此她也選擇了過去較沒嘗試過的短片開始回歸拍戲工作，更為了戲中角色的武功需求，上了幾個月的武術課，近期在拍攝現場驗收成果，被導演大誇，因為此武功一般需要幾年才能學成，為了縮短前置時間及劇情需要雖然只安排她學習其中的一部份，但因她學習的非常認真，除了劇組安排一週兩次的課程外，回家也都會自主練習拍給團隊看，超出團隊預期，她自己也非常有成就感，想接著嘗試更多武打動作的角色。



曾少宗去年主演大愛戲劇男主角，要演出超出他實際年齡的醫生院長角色，角色狀態較正經嚴肅，而已出演多部日本作品的他，出演的日本電影《九龍大眾浪漫》去年也在台上映，他在電影中又搖身一變成為一個有趣的神秘角色，不同風格都很適合。同時，他亦演出舞台劇《你的故事我的夢》挑戰一人飾兩角，分別演繹瓊瑤阿姨筆下經典角色《一簾幽夢》的楚濂跟《窗外》的李立維，整場在舞台上要不斷切換角色大獲觀眾讚賞，有些觀眾甚至表示完全看不出來兩個角色竟然都是他扮演的。

曾少宗出演的日本電影《九龍大眾浪漫》去年也在台上映。（圖／幸星娛樂提供）

張家慧因結婚育兒中斷演藝事業多年，這幾年又開始在許多電影跟影集可以看到她客串演出，許多夯劇《想見你》、《逆局》、《如果我不曾見過太陽》都可以看到她擔任關鍵角色。精通日文的鍾政均，這幾年多次前往日文演出音樂劇，亦曾受邀日本新聞台現場直播採訪，未有翻譯在旁自行溝通無礙在台，去年劇場作品也是一部接一部，本來就持續巡演的作品加上新加入演出的作品，檔期直接已經預約到2027，期間仍受邀客串出演日韓合製電影，相關細節雖目前仍在保密階段，但能跟不同國際知名的演員跟團隊合作他覺得非常幸運也很珍惜。

張家慧曾因結婚育兒中斷演藝事業多年。（圖／幸星娛樂提供）

孫煜豪去年第一次正式演出音樂劇，直接出演經典文學作品《小王子》的音樂劇，擔當男主角小王子的角色，初試啼聲收穫不少喜愛小王子的粉絲。而身為幸星年紀最小的演員，帶著北影新人頭銜的裴子齊是幸星去年的黑馬，本來剛服完兵役外型還是平頭的他，公司規劃他可先客串一些戲份不重的角色，一邊等頭髮留長一邊上課充實一些其他技能，結果外型有特色且表演自然的他馬上獲得幾位知名導演賞識，不畏他還在新人階段直接讓他出演兩部影集主角，讓他受寵若驚。



楊銀豪是幸星唯一一位外籍演員，華裔德國人的他因成長背景關係，加上曾去日本擔任模特兒幾年，故精通德英日語跟一些中文，因此在鏡頭上也多了異國的魅力，除了演出好萊塢電影『台北追緝令』跟女主角桂綸鎂同框飆戲外，過去也多被搭配女神們蔡依林、鄧紫棋、張鈞甯、Ella等拍攝廣告及MV，擅長吉他詞曲創作及擁有健美身形的他，也希望能挑戰許多需要不同語言的角色，可以將不同才華一一展現。

