洪平順彩繪門神北港登場 工藝新貌見證傳統轉化力量現身

▲展覽內容依角色性質分為三大類型，從象徵威武守護的武將門神、帶有文人氣息的文官形象，到陪侍性質的侍從角色。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】傳統門神不再只是廟門上的既定形象。北港文化中心即日起推出「繪徑尋蹤－洪平順彩繪門神新作特展」，展出重要傳統工藝「傳統建築彩繪」保存者洪平順的最新創作，呈現門神藝術在當代視野下的多元面貌。

▲北港文化中心即日起推出「繪徑尋蹤－洪平順彩繪門神新作特展」。（記者蘇峯毅攝）

副縣長陳璧君表示，洪平順長年深耕傳統建築彩繪領域，對線條、色彩與人物結構有高度掌握。本次展出的門神作品，跳脫過往制式構圖，特別強調臉部表情與神態層次，藉由光影與色彩堆疊，讓神祇形象更貼近人性，也更具視覺張力。

展覽內容依角色性質分為三大類型，從象徵威武守護的武將門神、帶有文人氣息的文官形象，到陪侍性質的侍從角色，完整呈現門神在傳統信仰與空間中的多重定位。這樣的分類方式，也讓觀眾能清楚理解不同角色在彩繪語彙上的差異。

▲本次展出的門神作品，跳脫過往制式構圖，特別強調臉部表情與神態層次。（記者蘇峯毅攝）

文化觀光處指出，洪平順的作品不僅是技藝展示，更反映傳統工藝如何在時代變遷中持續調整與回應。此次特展以靜態展覽形式，讓觀者細看筆法與細節，提供與過往廟宇現地欣賞截然不同的觀展經驗。

展覽自1月10日展出至1月27日，地點位於北港文化中心一樓展示室。地方民眾與藝術愛好者可把握展期，走進展場，重新認識門神彩繪所承載的文化深度與時代意義。