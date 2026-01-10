洪平順彩繪門神新作特展 北港文化中心登場

「繪徑尋蹤－洪平順彩繪門神新作特展」自即日起於北港文化中心一樓展示室展出／翻攝照片





「繪徑尋蹤－洪平順彩繪門神新作特展」自即日起於北港文化中心一樓展示室展出，今(10)日舉辦開幕茶會，縣府文化觀光處表示，洪平順藝師於2025年完成的門神彩繪新作首度公開亮相，透過一系列細膩且富創意的作品，引領觀眾重新認識門神藝術在當代所展現的嶄新風貌。

副縣長陳璧君表示，本展為文化部登錄重要傳統工藝「傳統建築彩繪」保存者、人間國寶洪平順藝師2025年門神新作的首次發表。洪平順為臺灣戰後第一代彩繪藝師，一生投入傳統建築彩繪創作，對臺灣文化資產的保存與延續具有無可取代的重要地位。

廣告 廣告

陳壁君說，縣府長期重視無形文化資產的保存與推廣，本次特展由文化部文化資產局補助、雲林縣政府協辦，以「繪徑尋蹤」為主題，象徵洪平順藝師在傳統脈絡中不斷探索創作之路，期盼透過展覽，讓更多民眾看見傳統工藝的藝術高度與時代價值，也讓世代累積的文化記憶得以持續傳承。

文化觀光處指出，洪平順藝師的門神彩繪以面部刻畫最具特色，有別於一般制式、平面化的表現方式，巧妙運用光影變化，塑造立體且富張力的神情。本次特展依作品角色類型分為「威儀之相」、「文采之容」及「侍禮之姿」三大單元，分別呈現武將、文官與侍從等不同門神形象，充分展現洪藝師貫通古今、融匯中西的藝術風格與卓越成就。

洪平順彩繪門神新作特展「繪徑尋蹤」展期自1月10日至1月27日（週一及國定假日休館），歡迎民眾把握時間走進展場，近距離欣賞人間國寶的精湛筆藝，感受傳統門神彩繪在當代文化語境中的深厚底蘊與創新生命力。

更多新聞推薦

● 賴清德：投入千億創投資金 2040年培育50萬名多元AI人才