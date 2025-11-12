洪志善臨時受命掌新北國王兵符 林書豪與許晉哲暖心傳訊鼓勵

新北國王今（12）日主場迎戰福爾摩沙夢想家，面對換帥後首戰，洪志善臨危受命接下代理總教練。圖／TPBL提供

新北國王今（12）日主場迎戰福爾摩沙夢想家，面對換帥後首戰，洪志善臨危受命接下代理總教練，因為配合聯盟規章與註冊名單調整時程，本場比賽雖然名義上是由助理教練湯瑪士（Thomas Wisman）暫掛代理總教練，但實際上調度仍是由洪志善決定，而國王也在桑尼砍下26分及李愷諺強忍至親離世之痛，全隊共同奮戰，以94比91險勝，拿下換帥後首勝。

賽後洪志善受訪透露，自己是在球隊對外正式公布換帥的前一天，才得知將接下代理總教練一職。洪志善說：「剛好我受傷需要休息一段時間，球隊也決定更換教練，希望我先帶領球隊回到正軌，再交給之後的教練。」洪志善坦言，過去雖在熱身賽擔任過臨時主帥，但沒有太多準備時間，只能勇於挑戰。

洪志善自評這場指揮「大概只有50分」，認為上半場的調整與防守策略變化過慢，「畢竟第一次執教，緊張是一定的。」洪志善也透露，雖由助理教練湯瑪士名義上掛代理，但實際戰術與決策仍由自己主導，「爺爺（湯瑪士）經驗很豐富，幫我在暫停與挑戰上提供協助。」

洪志善強調，會延續前教練約翰（John Patrick）留下的防守強度，但進攻端會「找回去年球隊流動的節奏」。「籃球需要球的流動與節奏，今年在防守上有新體系要磨合，進攻則要修正、讓球流動起來。」洪志善說，會將過去從不同教練身上學到的優點融合，打造屬於自己的版本。

洪志善提到，目前仍以復健為主，最終目標仍希望能回到球員身份，「我覺得還有更適合的人選來當正式總教練，我需要再累積經驗。」洪志善笑說：「我現在還比較適合當那個雞婆角色，提醒大家、協助溝通。」

洪志善也提到，賽前包含前總教練萊恩、富邦勇士領隊許晉哲及林書豪都有給予鼓勵，林書豪則告訴洪志善相信自己的直覺跟決策，不要聽外界太多聲音。

洪志善最後也特別點名感謝李愷諺，「愷諺外公過世後仍主動回來打這場比賽，這對整個球隊的調度幫助很大。今天這場球，全隊就是為了他去拚戰。」



