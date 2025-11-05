洪惠芬剖析重返職場所 面臨年齡歧視與壓力

這裡共好協會在論壇會場展示培力不利處境女性學習牛角鬆筋技法成果。（圖：新北社會局提供）

大缺工年代，每個人力都是寶貴的！東吳大學社會工作學系洪惠芬教授於「老後集思：Women的人生下半場跨域論壇」，以「生產老化：離開職場到重新回到職場的可能」為題，剖析中高齡婦女在安頓子女後重返職場所面臨的年齡歧視與照顧壓力。

洪教授提到，男性在就業市場可以從畢業後一直做到退休，但女性婚後因育兒和照顧問題，在職場上變成「監視器媽媽」，一方面要工作，又得隨時注意孩子在托育狀況。依據一一二年國家勞參率調查圖像，婦女在婚後尤其是孩子出生後，整體勞參率是凹陷下去的，若要再重返職場，便形成「生產老化」問題。

洪惠芬指出，若國家政策與企業能針對中高齡者進行職務再設計，將有助於雙贏。

論壇於新北市府舉行，邀集多位專家學者參與，新北社會局長李美珍指出，新北市四百零四萬人口中，六十五歲以上者占一九‧七七％，其中女性占五六‧○二％，女性平均壽命達八十四歲，顯示「人生下半場」的重要性。

這裡共好協會祕書長黃慧娟強調，論壇以「第三人生」視角，呼應「在地安老、共好共居」理念，打造中高齡女性被看見與賦能平台。當代偶戲工作者邱米溱以偶戲演繹「老後，何處是我家？」以父親的晚年生活為靈感，引發現場婦女深刻共鳴。