洪惠風醫師被盜用名號行銷血壓計

網傳「洪惠風醫師推薦血壓計」？

盜用醫師名號的網路行銷

報告編號：3988

查核記者：陳偉婷

責任編輯：陳偉婷

近期社群平台出現醫療器材廣告文，宣稱台灣心臟科名醫洪惠風推薦特定品牌的血壓計。查核後發現，網傳網址是典型的一頁式購物連結，符合購物詐騙特徵。



洪惠風醫師也指出，他從未授權任何廠商使用他的名字，也沒有推薦手腕式血壓計。



網傳連結是假冒洪惠風名義的可疑購物網站，因此為錯誤訊息。

背景

近期社群流傳貼文，宣稱心臟科醫師洪惠風推薦特定廠牌的手腕式電子血壓計，並附上購物連結。

網路流傳訊息

查核

查核點：洪惠風醫師有掛名推薦網傳產品嗎？

網傳網頁盜用醫師名號 連結符合一頁購物詐騙特徵

（一）新光醫院心臟內科醫師洪惠風表示，他從未授權任何產品使用他的名義行銷。他過去或許曾經在訪談中提及特定品牌，但不會提特定產品，也絕對不會建議手腕式血壓計，醫學會建議量測血壓要使用手臂式產品。



（二）查核記者檢視網傳連結，其所附的產品照片，並無標示廠牌，來源可疑。網站其他資訊也符合一頁式購物詐騙特徵，例如不符常理的低價、宣稱限時搶購、僅提供貨到付款的付費選項、且整個網頁僅「立即購買」按鈕有反應。